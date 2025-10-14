Auditores fiscais federais defendem a necessidade de fortalecer os mecanismos públicos de controle e fiscalização

Os recentes casos de contaminação por metanol no Brasil já impactam o comércio internacional. Cargas de bebidas alcoólicas brasileiras, como conhaques e espumantes, vêm sendo rechaçadas por importadores estrangeiros, temerosos de contaminações. Para o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical), embora não se trate de uma restrição oficial de países parceiros, a medida já afeta o mercado exportador e reforça a necessidade de fortalecer os mecanismos públicos de controle e fiscalização.

Para o presidente do sindicato, Janus Pablo Macedo, é importante destacar que as empresas legalmente constituídas e fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) cumprem padrões de qualidade e rastreabilidade. Até o momento, não há denúncias nem suspeitas de que produtores legalizados estejam envolvidos nas ocorrências. As investigações apontam para fabricantes clandestinos, que atuam à margem da legislação e representam risco grave à saúde pública e à imagem do País.

Os casos de intoxicação registrados em diferentes estados brasileiros já resultaram em mortes confirmadas e dezenas de internações. Segundo as autoridades, a fraude consiste na adição de metanol, um álcool altamente tóxico, a bebidas destiladas, com o objetivo criminoso de reduzir custos de produção. Quando ingerido, o metanol é metabolizado no organismo em substâncias que causam lesões severas no sistema nervoso e podem levar à cegueira ou à morte.

“Casos como este mostram que a proteção da sociedade depende de um Estado forte e tecnicamente estruturado,” afirma o presidente do Anffa Sindical. Macedo ainda destaca que a atuação dos auditores fiscais federais agropecuários é essencial para prevenir fraudes, identificar riscos e garantir que apenas produtos seguros cheguem ao consumidor.

O Anffa Sindical ressalta ainda a importância da criação de um grupo de trabalho interinstitucional, que reunirá técnicos do Mapa e de outras autoridades federais, com o objetivo de aprimorar a rastreabilidade das bebidas e reforçar o combate à clandestinidade.

“É preciso investir continuamente em ações de inteligência e no fortalecimento da inspeção pública para que situações dessa gravidade não se repitam. Os profissionais que atuam no Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais (Vigifronteira) atuam com inteligência e em parceria com autoridades policiais e também carecem de investimentos em recursos humanos e estrutura para um trabalho ainda mais eficaz”, destaca o presidente da entidade.

Segundo as autoridades de saúde, também é essencial alertar outras pessoas que possam ter consumido a mesma bebida, para que procurem avaliação médica o quanto antes. A demora no atendimento aumenta o risco de sequelas graves e óbito.