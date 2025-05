Programa de logística reversa da Mig-Plus completa um ano commais de 14 toneladas de embalagens recicladas

A Mig-PLUS, empresa especializada em soluções para nutrição animal, comemora um ano da implantação do seu programa de logística reversa, com mais de 14,5 toneladas de embalagens plásticas retornadas e recicladas corretamente.

Criado para promover a economia circular e tornar o agronegócio mais sustentável, o programa Mig-Recicla envolveu mais de 10 revendas localizadas no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso. "A entrega das embalagens é voluntária, mas criamos uma bonificação para lojistas e produtores rurais como meio de incentivar a reciclagem, gerando ainda emprego e renda para cooperativas de catadores locais", explica Júlia Vanin de Morais, responsável pelo programa.

Mesmo após 15 anos da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei n° 12.305/2010 -, diversas regiões do país, com maior precariedade em propriedades rurais, ainda são desassistidas de coleta seletiva, sendo uma prática muito comum a queima irregular de resíduos, classificada como um crime ambiental perante a Lei 9.605/1998. Por isso, a Mig-PLUS implementou este programa pioneiro no segmento de nutrição animal, mesmo sem obrigatoriedade mediante o Decreto n° 10.936/22 que regulamenta a Logística Reversa de Embalagens em Geral, e em 2025 expandirá o programa para outras regiões de atuação da empresa pelo país. A proposta é instalar pelo menos um ponto de entrega voluntária de embalagens (PEV) em estados de atuação com venda de produto ensacado igual ou superior a 1.000 t/ano até 2026.

LEIA TAMBÉM: Empresas gaúchas firmam parceria e revolucionam rastreabilidade no varejo alimentar

Ainda facultativa para resíduos de origem agrossilvipastoril, os quais se enquadram os resíduos pós consumo do setor de nutrição animal, a regulamentação sobre o gerenciamento de resíduos sólidos e logística reversa está cada vez mais firme não só para empresas, como também para os consumidores. "Assim como já acontece com as embalagens vazias de defensivos agrícolas, essa tendência pode se estender para toda cadeia", estima Júlia.

Saiba como destinar suas embalagens Mig-PLUS

Para a destinação correta da embalagem, é importante seguir alguns passos simples: esvaziar completamente as embalagens. Depois de ter uma quantidade significativa, basta procurar um Ponto de Entrega Voluntária de embalagens Mig-PLUS para devolução das embalagens e trocá-las por tickets que dão direito a produtos ou brindes da empresa. Caso não encontre um ponto de recolhimento de embalagens perto da sua propriedade, procure uma associação ou cooperativa de reciclagem regularizada, doe suas embalagens para esta instituição e contribua com a sustentabilidadedoagronegócio.