Equipamento no aeroporto de Porto Alegre voltará com atualização de tecnologia

Tem mal que gera grandes perdas, mas também oportunidade para melhoria. É o caso do aeromóvel de Porto Alegre, o primeiro da modalidade que nasceu no Rio Grande do Sul. O equipamento instalado para deslizar sobre uma "via de concreto" de quase um quilômetro, ligando o Aeroporto Internacional Salgado Filho à estação da Trensurb, está parado devido aos impactos da enchente de maio e 2024 nos sistemas, entre parte mecânica e elétrica. A contingência, que levou a projeção de retorno do serviço apenas em 2026, abriu caminho para a atualização do sistema. Os carros, dois com diferentes capacidades de transporte, não devem ser trocados, observa a Aerom, que é a Aeromóvel Brasil, detentora da Tecnologia. A modernização do aeromóvel porto-alegrense vai trazer ao transporte o que foi instalado na versão do People Mover, de Guarulhos, que ainda não roda de forma comercial, ou seja, com passageiros.

O aeromóvel estreou em 2013, como um dos equipamentos destinados a melhorar a mobilidade para a Copa do Mundo de 2014. Aliás, foi uma os poucos que ficou pronto para o Mundial, que teve jogos na Capital. A Trensurb diz que a Aerom elaborou "um laudo sobre a condição de cada equipamento que estava nas duas salas técnicas atingidas pela enchente, para definir o que pode ser recuperado (motores propulsores, motores elétricos, quadros de comando eletrônicos, sistemas geradores, servidores, switches, sistema de comunicação, reconstrução predial)". Marcus Coester, CEO da Aerom, explica que houve "perda total em vários equipamentos elétricos e de automação", o que eleva o prazo de conserto. Coester confirmou que, pelo tamanho do dano, não vale a pena tentar consertar o sistema antigo, mas já fazer a atualização.



O aeromóvel tem uma grande vantagem aos usuários, tanto quem viaja e desembarca no terminal como para quem trabalha no complexo. Além do pessoal de companhias aéreas, prestadores da concessionária Fraport Brasil e seus funcionários, há centenas de empregados das lojas e serviços que atendem os passageiros. São mais de 100 operações. A ligação do aeroporto ao metrô barateia muito o transporte, além de impulsionar um modal alternativo ao rodoviário e ser de alcance de massa, pelo volume que pode conduzir. O usuário pagaria, em valores de março de 2025, a passagem de R$ 4,50. Um transporte particular por aplicativo, por exemplo, pode sair mais de R$ 30,00 (principalmente se forem consideradas tarifas dinâmicas em horários de pico).