eSales apresenta o Workflow Corporativo

Segundo o Gestor da Unidade de Supply Chain do Grupo eSales, Cristian Ramos , o lançamento é um investimento inteligente, porque "dá visibilidade e flexibilidade nos processos para todos os atores envolvidos no fluxo, interagindo por meio da mesma plataforma e garantindo visão integrada de ponta a ponta do processo".

Acompanhando as tendências de 2024 no setor de logística, o gerenciador de devolução e ressarcimento de cargas da eSales foi aperfeiçoado para se adequar ainda mais às necessidades das empresas. Com a nova funcionalidade de workflow, é possível que a companhia organize o seu fluxo de forma mais rápida e assertiva , com aprovações, níveis de alçada, definição de SLA de atendimento, bem como pagamento e controles integrados entre os clientes, embarcadores e transportadores.

Polar, do Grupo DHL, adquire cinco veículos multitemperatura

"Essa modalidade traz opções muito interessantes para a roteirização e desenhos de planos logísticos, sendo especialmente útil para o transporte de insumos ou produtos farmacêuticos. Nos próximos meses, planejamos ainda mais investimentos no perfil de nossa frota de forma a atender com eficiência a crescente demanda do setor farmacêutico", ressalta Lioi.

Para o diretor comercial da Polar, Miquele Lioi , "temos avaliado alternativas para trazer ainda mais eficiência e flexibilidade a distribuição de produtos de saúde. O veículo multitemperatura amplia o potencial de uso da nossa frota, permitindo o compartilhamento do mesmo veículo para duas entregas (com a mesma ou diferentes temperaturas), de um mesmo cliente ou consolidando clientes diferentes. Com isso, consolidamos mais produtos, aproveitando melhor as entregas que já são realizadas, o que por sua vez reduz custos para nossos clientes e emissões".

A Polar, empresa do Grupo DHL especializada no transporte de medicamentos, vacinas e outros insumos médicos e hospitalares , incluiu em sua frota - hoje composta por mais de 350 veículos - cinco caminhões multitemperatura, em um investimento de mais de R$ 5 milhões. O novo perfil de veículo possibilita a realização de entregas de produtos que requeiram diferentes intervalos de temperatura, algo ainda pouco comum no mercado de logística para saúde no Brasil.

Supply Chain e logística sofrem com escassez de mão de obra

O Grupo Descartes Systems, líder global na união de negócios intensivos em logística no comércio, divulgou os resultados do estudo intitulado "Qual é a magnitude do desafio na força de trabalho de Supply Chain e Logística?". Os dados indicam que 76% dos líderes entrevistados enfrentam uma notável escassez de mão de obra em suas operações. Além disso, 37% caracterizam o problema de recursos como elevada a extrema. Apesar de impactar o desempenho financeiro, a temporada de pico e os parceiros logísticos, o estudo revela que a escassez de mão de obra também afeta o serviço ao cliente, com 58% especificando um impacto negativo nos níveis de serviço.

A concorrência por recursos no supply chain e logística é generalizada, mas a intensidade do desafio da força de trabalho varia conforme a função organizacional. Segundo os resultados, as operações de transporte (61%) e armazém (56%) são as áreas mais afetadas pela escassez de recursos. Embora reconhecidamente intensivas em mão de obra, 55% dos líderes afirmam que os trabalhadores do conhecimento são os mais difíceis de contratar, tornando-se cada vez mais cruciais em operações tecnológicas e orientadas para dados.

"Com o arrefecimento das economias e a Covid-19 mais controlada, o pensamento geral era de que as empresas veriam a escassez de mão de obra dos últimos anos diminuir; no entanto, este não parece ser o caso. Após a pandemia, as organizações continuam a ter dificuldades em obter mão de obra qualificada, trabalhadores com conhecimento e líderes necessários para prosperar. Com o desempenho dos negócios dependendo da quantidade e qualidade da força de trabalho, os gestores precisam repensar estratégias de contratação, retenção e considerar como a tecnologia pode mitigar desafios atuais e futuros da força de trabalho", observou Chris Jones, vice-presidente executivo da Descartes.

Os resultados indicam que o impacto da escassez de mão de obra varia conforme o desempenho financeiro, crescimento, importância percebida pela administração das operações do supply chain e logística, e sucesso dos programas de retenção de funcionários.

Evidências sugerem que o desempenho empresarial está inter-relacionado, e os líderes podem atenuar o impacto da escassez de mão de obra compreendendo o potencial total de suas operações logísticas e de aprovisionamento, bem como a importância da retenção de colaboradores para o desempenho de ambos segmentos.

O estudo, conduzido em parceria entre a Descartes e a SAPIO Research, entrevistou 1.000 tomadores de decisão de supply chain e logística no final de 2023 em três setores: a) manufatura, distribuição e varejo; b) transportadoras e c) prestadores de serviços de logística. O objetivo era compreender a natureza da escassez de mão de obra que enfrentavam e o impacto das restrições de recursos em suas operações e no sucesso empresarial.