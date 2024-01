Prorrogação do Reporto busca investimentos

A previsão era de que os benefícios fiscais fossem extintos no ano passado. Contudo, o setor se movimentou e ganhou apoio do governo ao defender que o fim do Reporto resultaria em encarecimento estimado em 10% nos investimentos portuários e por isso pediram a prorrogação.

Implementado em 2004, o Reporto isenta empresas do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Imposto de Importação. Essas isenções servem para compra de máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros bens para utilização exclusiva na execução de serviços ligados ao setor portuário.

O governo organizou uma cerimônia, com coletiva de imprensa, para "celebrar" a renovação do Reporto até 2028. A lei, aprovada pelo Congresso, já foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula, no fim do ano passado.

"O ceticismo será dissipado com êxito do trabalho que o governo vem fazendo", disse o ministro.

O ministro considera que, mantendo as expectativas ancoradas em 2024, há perspectiva para que os investimentos sejam impulsionados , inclusive com a redução da taxa de juros. Para ele, o ano seguirá sendo desafiador para o governo federal, mas de maior tranquilidade se comparado ao primeiro ano de gestão.

Automação reduz rupturas nas gôndolas em até 90%, trazendo mais eficiência e rentabilidade no varejo

Supermercado Princesa FERNANDA FELTES/JC

No varejo alimentar, a velocidade em que os produtos chegam para o estoque, a disposição correta dos mesmos na loja e as etiquetas com informações corretas fazem toda diferença no balanço final do negócio, por isso o uso de uma tecnologia que traga eficiência e agilidade para esses processos é fundamental.

Para se ter uma ideia, segundo dados da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas - Abrappe, desde o começo da pandemia até 2022 as perdas no varejo cresceram 23%. Nos supermercados as perdas tiveram um aumento de 52,54%.

A GIC Brasil, líder em automação para prevenção de perdas no varejo alimentar, criou o RUB, uma solução que visa melhorar a experiência de compra do consumidor, simplificar processos e transformar negócios, oferecendo total visibilidade das operações do negócio como, por exemplo, rupturas, abastecimento, aumento das vendas, melhoria na exposição dos produtos e, principalmente, indicadores da operação mais precisos.

Atualmente, cerca de 1.300 lojas e mais de 20 mil usuários utilizam o RUB em suas operações em supermercados e atacados de todo o Brasil e América Latina. O Sul do País é uma das regiões que mais utilizam as soluções da GIC Brasil. Em exemplo da dimensão da ferramenta: uma rede de supermercados sulista mencionava uma ruptura de gôndola entre 8 e 10% antes do RUB. Após a implantação do sistema, a ruptura operacional medida pela solução foi de aproximadamente 25% e a comercial em 26% em média.

"Este é um número que impacta muito, mas que mostra aos varejistas que é necessário mudanças. Num cenário desafiador como o do varejo brasileiro, a busca pela eficiência operacional é fundamental para garantir o resultado esperado da operação independente de seu tamanho", comenta Ivan Fernandes, CEO e Fundador da GIC Brasil.

Segundo dados da GIC Brasil, com a implantação da tecnologia é possível reduzir a ruptura de produtos na gôndola em até 90% e as divergências de etiquetas em até 85%, garantindo um aumento na produtividade de até 87%. Já na margem de vendas do negócio é possível obter um incremento de até 2%.

Quanto mais as equipes se familiarizam com o RUB melhor é o nível de exposição dos produtos e a experiência dos clientes. A implantação da ferramenta na operação propicia maior integração entre as áreas e auxilia no desenvolvimento de todos os colaboradores que utilizam a ferramenta, contribuindo para a capacitação e qualificação das equipes, além de ampliar a eficiência nas lojas. "Nossa solução é baseada em processos, pessoas e tecnologia, visando maior visibilidade de toda a cadeia, desde a chegada do produto no estoque até a venda ao consumidor. Sem esses três pilares o processo fica incompleto", salienta Ivan.