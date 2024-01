Ferrovias e rodovias receberão R$ 80 bi até 2026

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a expectativa do governo é investir entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões em ferrovias e rodovias até 2026. Para 2024, a previsão é entregar e iniciar cerca de 60 projetos no segmento rodoviário, além da realização de 13 leilões de rodovias, com potencial de injetar R$ 122 bilhões em investimentos privados. A afirmação foi feita na semana passada durante entrevista coletiva para apresentar o balanço das ações da pasta. "A retomada dos investimentos no Brasil já repercutiu de maneira considerável na melhoria da nossa malha viária, e também permitiu que obras de infraestrutura, que vinham andando muito lentamente no País anteriormente, em razão do baixo volume de investimentos, se aproximassem da necessidade de recursos que o cronograma físico-financeiro das obras exige", disse. "Com as condições promovidas pelo arcabouço fiscal, esperamos investir de R$ 70 bilhões a 80 bilhões em recursos públicos no setor até 2026. Além disso, desenvolvemos uma carteira de projetos atrativos para aproximar ainda mais o setor privado neste ano", complementou Renan Filho. Entre as obras listadas estão a restauração de trechos críticos da BR-364/AC, a adequação da BR-135/PI, na divisa com a Bahia, e a duplicação da BR-222/CE, de Caucaia a Pecém. Também está prevista a adequação da travessia urbana de Dourados, na BR-463/MS, a construção da BR-447/ES, que dá acesso ao Porto de Capuaba, e a duplicação da BR-470/SC, que dá acesso aos portos catarinenses. LEIA TAMBÉM: Frete pago no Nordeste chega a ser 341% mais caro que no Sudeste O ministro disse ainda que o governo pretende atingir um índice de condição da malha rodoviária de 80% até o final de 2024. Atualmente, o índice está em 67%. "Demos um salto de 15 pontos percentuais em um ambiente que vinha tendo queda de 2016 a 2022. Essa é a demonstração de que o investimento que fizemos foi bastante relevante, e nossa meta é avançar ainda mais, em 80% da malha boa, atingindo o melhor nível de toda a série histórica", destacou. "Para este ano, o Ministério dos Transportes tem a possibilidade de otimizar 14 contratos rodoviários, que podem gerar um investimento adicional de R$ 110 bilhões em investimentos. Essa é uma solução inovadora que significa fortalecer os investimentos, equilibrar os contratos, dar condições ao setor privado para fazer o que tinha pactuado, somando esforços com o aumento do investimento público", defendeu Renan Filho. Ao apresentar o balanço, o ministro destacou que, no ano passado, a pasta executou

R$ 14,5 bilhões que foram utilizados, entre outros projetos, na recuperação, pavimentação e duplicação de cerca de 4,6 mil quilômetros de rodovias federais. Ele também disse que mais de 1,1 mil contratos em rodovias foram retomados. Outros destaques do ano foram dois leilões rodoviários e R$ 30,4 bilhões em investimentos e serviços operacionais nos 19 trechos de estradas que compõem os sistemas rodoviários. Em relação aos projetos ferroviários, o ministro disse que o governo pretende que, até 2026, os investimentos no segmento somem R$ 94,2 bilhões, de acordo com o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Entre os projetos, estão os estudos para concessões: Malha Oeste; Corredor Arco-Norte (Ferrogrão); Ferrovia Centro-Atlântica; Malha Sul; Corredor Leste-Oeste; Estrada de Ferro Rio-Vitória (EF-118 ) Corredor Nordeste (FTL).



Ministro promete 13 novos leilões de rodovias

Renan Filho estima que os certames possam levar a até R$ 122 bilhões em investimentos

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o governo federal tem a meta de realizar 13 leilões de rodovias em 2024. Esses projetos, que incluem estradas em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia, podem levar a até R$ 122 bilhões em investimentos ao longo de seu período de execução, estimou. A projeção do Ministério dos Transportes é de realizar 35 leilões de rodovias durante todo o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se encerra em 2026. Somando os 13 esperados para este ano com os quatro realizados no ano passado, restam 15 para os dois últimos anos do atual governo. "Não é razoável o Brasil fazer um leilão rodoviário por ano. Essa é a média histórica. Só foram feitos 23 leilões em 25 anos", afirmou. Um dos leilões realizados em 2023 não teve ofertas: do trecho da BR-381 entre Belo Horizonte (MG) e Governador Valadares (MG). Deve haver uma novo certame neste ano. "Estamos alterando projeto para elevar a atratividade e ao mesmo tempo a segurança dos entes privados", apontou o ministro. De acordo com Renan Filho, o presidente Lula fez um pedido pessoal para que ele resolvesse o problema. A estimativa do ministério é que o leilão desse trecho seja realizado em 29 de agosto. Além dos leilões, o ministro também espera que 14 contratos de concessões de rodovias sejam otimizados neste ano, o que possibilitaria um investimento de R$ 110 bilhões. A otimização consiste em uma readequação dos contratos que se desequilibraram desde que suas premissas foram firmadas, o que inviabilizou a realização dos investimentos previstos. As readequações precisam de aval do TCU (Tribunal de Contas da União), que já autorizou dez desses contratos. Outros quatro aguardam decisão do tribunal. "Um leilão novo demora até três anos para um volume de investimento mais pesado. Aqui, não. A obra começa muito mais rápido", disse Renan Filho. O ministro também destacou o índice de rodovias consideradas boas pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que foi de 67% do total em 2023. Renan Filho apontou que esse é o melhor resultado desde 2016, quando foi aprovada a emenda à constituição que criou um teto para os gastos federais. O teto, disse o ministro, limitou os recursos disponíveis para manutenção ou melhoria das rodovias federais e fez com que o índice de rodovias consideradas boas chegasse a 52% em 2022. A meta do ministro para 2024 é levar o indicador a 80% neste ano. Renan Filho fez um balanço do seu primeiro ano à frente da pasta e revelou o que espera para 2024 em uma coletiva de imprensa realizada nesta manhã em Brasília. De acordo com Renan Filho, o governo já desembolsou

R$ 15,5 bilhões em investimento em infraestrutura no ano passado e pretende gastar até

R$ 80 bilhões nos quatro anos de mandato de Lula. Além de apresentar os principais objetivos para o setor, o emedebista também atacou gestões passadas e disse que o Ministério dos Transportes vivia da "construção de versões" antes do terceiro mandato de Lula. "Pessoas negavam as evidências para não precisar refutar [questionamentos]. Essa é a base do negacionismo", disse. O Ministério dos Transportes foi recriado no início da atual gestão. Antes, ele integrava o Ministério da Infraestrutura, que foi ocupado durante a maior parte do governo Bolsonaro pelo hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. LEIA TAMBÉM: Setor logístico busca crescimento em 2024



Transportadores podem ser suspensos de realizar frete

Renovação de frota do transporte de carga é um dos principais objetivos

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aponta que mais da metade dos transportadores de carga do País ainda não fizeram a Revalidação Ordinária do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). As informações constam em balanço encaminhado à Agência Estado. O processo está em andamento desde março do ano passado e terá o prazo encerrado entre este mês e o mês de março deste ano, conforme a categoria do transportador. Dos cerca de 1,33 milhão de transportadores registrados, aproximadamente 714 mil ainda não atualizaram seus dados cadastrais e de seus veículos. Segundo explica a ANTT, a medida também visa a adequação aos requisitos para inscrição e manutenção dos registros. Para a categoria de Cooperativas de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), o prazo vai até o dia 21 deste mês. Para Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), o limite é o dia 26 de fevereiro. Já para a categoria Transportador Autônomo de Cargas (TAC), o prazo vai até 22 de março. Os procedimentos para a Revalidação Ordinária foram regulamentados pela Portaria SUROC Nº 220 de 23 de dezembro de 2022. A atualização não alterará o status do RNTRC do transportador que, se estiver em conformidade com todos os requisitos, terá seu registro automaticamente revalidado, sem a necessidade de nenhuma ação adicional. No entanto, se houver pendências ou inconformidades, será necessário realizar a "Revalidação Ordinária" no sistema RNTRC para regularizar o status. A não atualização poderá acarretar em infração prevista no Art. 19 da Resolução Nº 5.982, que prevê multa de R$ 750,00. No caso do Transportador Rodoviário Remunerado de Cargas (TRRC) sem inscrição no RNTRC ou com inscrição pendente, suspensa ou cancelada, está prevista multa de R$ 3.000,00 para os que forem contratados ou que efetuarem o transporte da carga por terceiros, mediante remuneração.



