Azul comemora 15 anos e anuncia compra de sete aeronaves para expansão de voos internacionais

Agências

No dia 15 de dezembro, há exatos 15 anos, a Azul Linhas Aéreas decolava pela primeira vez no Brasil. Foram dois voos que marcaram sua estreia no setor da aviação nacional e que partiram de Campinas, em São Paulo, em um intervalo de três horas – um, rumo a Salvador e outro, a Porto Alegre. Quem acompanhou a decolagem naquela época jamais poderia imaginar qual seria o destino da companhia nem que rotas seguiriam após esse dia. Segundo John Rodgerson, o atual CEO da Azul, nem mesmo o executivo mais otimista teria sido capaz de prever todo crescimento, os desafios ou o sucesso que marcariam a trajetória da empresa até aqui. A Azul, de fato, decolou, não parou mais e tem muitos motivos para comemorar 15 anos depois. Agora, com quase mil voos diários para 160 destinos – 100 deles operados exclusivamente pela Azul no Brasil, a companhia é a maior do País, em número de voos e de cidades atendidas. Também é a única aérea brasileira a ter conquistado o título de mais pontual do mundo pela Cirium, a principal referência mundial de dados operacionais no setor. Para Rodgerson , que foi um dos primeiros a fazer o seu “check-in” na Azul, como diretor financeiro na época, uma viagem ao passado da companhia pode provocar mais do que o sentimento de orgulho nos Tripulantes, como são conhecidos os mais de 16 mil colaboradores da Azul. Reviver as conquistas e os desafios nesses últimos 15 anos é, na verdade, uma forma de entender o legado da companhia para saber quais serão os próximos passos, ou melhor, os próximos voos. “Com a Azul, o Brasil tornou-se, finalmente, um país conectado. Antes, só São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília tinham boas opções de voos. Hoje, nossa companhia tem voos para os Estados Unidos, por exemplo, que partem não só de Viracopos, em Campinas (SP), mas também de Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Belém (PA) e Manaus (AM). E isso muda tudo. Quando voamos para uma cidade aumentamos a demanda, a atividade econômica, o número de empregos, e até a autoestima local”, resume o executivo. Hoje, por exemplo, um Cliente pode decolar de Tefé, no Amazonas, e chegar em Campinas, com apenas uma conexão. O CEO antecipa ao menos duas previsões para 2024 e os próximos anos. Primeiro, acredita que o investimento em novas aeronaves, mais modernas e diversificadas, deve aumentar e deixar ainda mais eficiente a frota da companhia. A partir de 2026, pousarão nos hangares da companhia 7 novos Airbus A330neo, capazes de operar voos de longas distâncias com menor queima de combustível e custos operacionais mais baixos.