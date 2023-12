Latam transporta 30 milhões de passageiros no Brasil em 2023 e supera em 16% o volume de 2022

A Latam registrou a marca de 30 milhões de passageiros transportados em voos domésticos no Brasil entre janeiro e novembro deste ano. O volume é 16% maior ao somado nos primeiros onze meses de 2022, quando a companhia alcançou a marca de 26 milhões de passageiros. É isso o que apontam os dados operacionais mais recentes da companhia, que se tornou mais eficiente e competitiva após a pandemia de Covid-19 e tem crescido de forma sustentável. As informações são da assessoria da empresa.





“A Latam tem como compromisso fazer com que mais brasileiros voem de avião. E obter esses resultados que demonstram um expressivo crescimento no período de um ano é muito gratificante e só reforça que estamos no caminho certo. Isso é ser uma companhia cada vez mais eficiente e estratégica”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil.



De janeiro a novembro deste ano, a Latam obteve no Brasil um crescimento de 11% na sua demanda doméstica de passageiros medida em RPK¹ e ampliou em 10% a sua oferta doméstica de assentos medida em ASK² na comparação com o mesmo período de 2022.



A empresa opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos do País. Em 2023, a companhia também ampliou o seu codeshare com a Voepass, que oferece aos clientes acesso a outros 26 destinos brasileiros, principalmente em aeroportos regionais.



Já nos voos internacionais, a Latam é a companhia aérea que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior. No início de novembro, a companhia e a Embratur assinaram um acordo de cooperação técnica que prevê ações conjuntas de promoção internacional dos destinos e voos, de qualificação da experiência dos visitantes estrangeiros com uso de inovação tecnológica, além de ações de estímulo ao desenvolvimento do turismo sustentável no Brasil.



Em 2023, celebrou ainda o primeiro aniversário da sua Joint Venture com a Delta Air Lines, que aumentou em 75% a capacidade combinada das empresas e já consolidou para os clientes uma rede de mais de 300 destinos entre a América do Sul e a América do Norte, incluindo rotas inéditas na história da Latam, como São Paulo-Los Angeles.



Anualmente, a companhia transporta no Brasil uma média de 30 milhões de passageiros em voos domésticos e 3 milhões em voos internacionais. São cerca de 700 voos por dia no mercado brasileiro, sendo 650 domésticos e 50 internacionais.



Em novembro de 2023, a demanda de passageiros (medida em RPK¹) de todo o grupo Latam teve crescimento de 20% em relação ao mesmo mês de 2022. No mesmo período, a companhia promoveu aumento de 16% na sua oferta de assentos (medida em ASK²). Já na operação cargueira, a empresa ampliou em 11,5% a sua capacidade (medida em ATK³) em relação a novembro de 2022