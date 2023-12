Latam projeta crescimento de 12% a 14% nas operações de passageiros para 2024

O Grupo Latam divulgou o seu guidance para 2024 com projeções operacionais e financeiras. O grupo estima que no próximo ano as operações de passageiros cresçam entre 12% e 14%, medidas em ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos), estimando superar os níveis de 2019 durante o primeiro trimestre de 2024. No caso do mercado doméstico brasileiro, o crescimento está projetado entre 7% e 9%. As informações são da assessoria da empresa.





Espera-se que as operações da Latam Cargo cresçam entre 10% e 12% em ATK (toneladas-kilômetros disponíveis). Até o momento, a Latam Cargo conta com 19 aeronaves cargueiras, completando seus planos de frota anunciados em 2021, o que reforça sua posição como o maior grupo de companhias aéreas de carga da América Latina.



Em termos financeiros, o grupo projeta um EBITDAR (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização e custos de aluguel) ajustado recorde para 2024, entre US 2,6 bilhões e US 2,9 bilhões. "As projeções do grupo Latam para o próximo ano são um reflexo do desempenho operacional e financeiro do grupo, bem como de sua competitividade", disse Ramiro Alfonsín, CFO do LATAM Airlines Group.



Além disso, o grupo continua a reduzir seu nível de alavancagem líquida (dívida financeira líquida/ EBITDAR ajustado), esperando encerrar 2024 entre 1,8x e 2,0x (vezes), o que representa uma redução de aproximadamente 50% em seu endividamento em relação aos níveis de alavancagem após a saída bem-sucedida do processo de reestruturação do Capítulo 11.



Em termos de liquidez, a Latam projeta ter entre US 2,8 bilhões e US 3 bilhões até o final do próximo ano, além de manter sua forte estrutura de capital.