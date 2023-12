Terminal do Porto de Santos movimenta 3 milhões de veículos em outubro

O Terminal de Veículos (TEV) administrado pela Santos Brasil no Porto de Santos bateu em outubro a marca de 3 milhões de unidades movimentadas em seus 15 anos de operação. Único terminal do País projetado especificamente para atender veículos, o TEV possui capacidade operacional para 300 mil automóveis por ano e responde por mais de 90% de toda a movimentação do Porto de Santos e por cerca de 40% dos carros importados e exportados pelas montadoras brasileiras, de acordo com dados da Logcomex e Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

O terminal é um dos mais modernos de importação e exportação de veículos do mundo, com elevados padrões internacionais de eficiência e segurança na movimentação de veículos leves e pesados e atende, principalmente, o mercado da América da Sul.

Está localizado em área contígua à do Tecon Santos, terminal de contêineres também administrado pelo Santos Brasil, o que faz com que a Companhia tenha, no Porto de Santos, o maior berço linear da América Latina. São 1.510m de cais, permitindo a atracação simultânea de três navios de 366m, do tipo New Panamax, e um navio RoRo (para veículos e cargas rolantes), ou quatro porta-contêineres convencionais e um navio RoRo.

Em 2022, 281.014 veículos foram movimentados no terminal - 257.673 leves e 23.341 pesados (o que inclui ônibus, caminhões, máquinas agrícolas e equipamentos para a construção civil), com a quebra de sucessivos recordes de movimentação. Nos nove primeiros meses de 2023, ano que tem sido marcado por retração do consumo em todo o mundo, foram operadas 161.512 unidades, 141.831 leves e 19.681 pesadas.

"A marca dos 3 milhões de veículos movimentados é importante não apenas para a Santos Brasil, mas também para o Porto de Santos. É resultado de muito trabalho e da excelência do serviço realizado, tendo como pilares a capacitação e a segurança do nosso time, bem como a satisfação dos nossos clientes. Além disso, coloca o TEV e o Porto de Santos em posição de destaque no cenário logístico de movimentação de veículos, um segmento importantíssimo para a economia do Brasil", diz Vitor Lousada, gerente de Operações do TEV.

O TEV possui a certificação OEA - Operador Econômico Autorizado, o que faz do terminal um parceiro estratégico da Receita Federal e um operador de baixo risco, confiável nos âmbitos nacional e internacional. Na prática, a conquista se traduz em uma série de benefícios oferecidos pela Aduana Brasileira, relacionados à maior agilidade e previsibilidade de cargas nos fluxos do comércio internacional.

A Santos Brasil é referência em operações portuárias e logísticas. Foi criada há 26 anos para operar o Tecon Santos (SP), maior e mais eficiente terminal de contêineres da América do Sul.