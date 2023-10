BNDES financiará exportações da Embraer

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 2,4 bilhões em financiamentos para exportação de aeronaves da Embraer. Desse montante, cerca de R$ 1,4 bilhão serão destinados à comercialização de 14 aeronaves do modelo E-175 para a empresa aérea norte-americana Republic Airways, que atua exclusivamente com aeronaves da fabricante brasileira.

Em outra operação de crédito, de aproximadamente R$ 1 bilhão, o objeto é a produção de aeronaves para futura exportação. Os financiamentos ocorrem, respectivamente, por meio do BNDES Exim Pós-Embarque (comercialização) e do BNDES Exim Pré-Embarque (produção), linhas tradicionais do Banco que apoiam as empresas brasileiras nas diferentes etapas da atividade exportadora.

O anúncio foi feito pelo presidente do Banco, Aloizio Mercadante, na abertura do seminário "4ª Revolução Industrial: Desafios para Defesa, Segurança e Desenvolvimento Nacional", realizado em 26 de setembro.

"Ano passado, a Embraer exportou nove aeronaves. Agora, estamos anunciando 14, o que totaliza, apenas este ano, 28 aeronaves exportadas. Ao longo da história, foram 1287. Vinte e sete anos atrás, quando ninguém acreditava, o BNDES estava lá para investir e financiar, não só a Embraer comercial, mas também a Embraer de defesa, que é uma realidade vitoriosa", destacou Mercadante.

O setor da aviação é considerado estratégico por ser intensivo em tecnologia, empregar mão de obra qualificada e gerar inovações com impactos positivos para a economia nacional, além de ser relevante para garantir a soberania do País, devido à sua relação com a área de Defesa.

Este ano, além das 14 novas aeronaves exportadas para a Republic Airways, o Banco financiou a comercialização de três aviões Embraer para a egípcia CIAF (em abril) e outros 11 para a Alaska, dos EUA (em junho). De janeiro a setembro, os desembolsos do BNDES para a fabricante brasileira somam US$ 778 milhões.

Na compra dos aviões pela Republic, a operação do BNDES Exim Pós-Embarque cobrirá uma parcela do investimento total da companhia aérea. As aeronaves serão entregues pela Embraer entre 2023 e 2024.

A empresa é uma das maiores operadoras de aeronaves regionais Embraer E-175 no mundo. Mantém 900 voos diários para quase 80 cidades nos Estados Unidos, Canadá e Caribe, sob as marcas American Eagle, Delta Connection e United Express, em parceria com a American Airlines, Delta Air Lines e United Airlines.

Já no crédito via BNDES Exim Pré-Embarque, os recursos serão utilizados pela empresa brasileira para produção de aeronaves comerciais dos modelos 175-E1, 190-E1, 190-E2 e 195-E2.

Desde 1997, ano do primeiro apoio do BNDES à Embraer, o Banco financiou cerca de US$ 25,4 bilhões em exportações de aeronaves da fabricante.