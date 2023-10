Inverno movimentou R$ 284 milhões entre aplicativos

O inverno no Brasil, que teve início em 21 de junho e fim no dia 23 de setembro, aumentou a demanda dos aplicativos de transporte e registrou uma movimentação financeira de R$ 284 milhões no setor, de acordo com levantamento da Gaudium, empresa de tecnologia para os setores da mobilidade e logística. Os objetos do estudo foram os aplicativos de carro particular, táxi e mototáxi criados com a tecnologia white label da marca, a Machine.

A movimentação financeira da estação mais fria do ano foi 7% maior do que a registrada no outono (20 de março a 21 de junho) e superou em 24% a do inverno de 2022. Em relação ao aumento da demanda por transportes particulares, o crescimento entre este e o último inverno bateu os 25%.

Apesar de ter sido um dos invernos mais quentes já registrados, devido ao fenômeno El Niño, Ricardo Góes, sócio da Gaudium, interpreta o aumento da demanda por transportes como uma tendência que se solidifica entre os usuários.

"Este inverno foi atípico em várias regiões do Brasil, não tão frio quanto em anos anteriores. No entanto, percebemos o aumento na procura por aplicativos de transporte como um hábito entre os usuários que já utilizam esses serviços em outras estações do ano. No inverno, especialmente em dias mais nublados, optam por esses serviços devido à conveniência", acredita.

Entre as regiões que mais movimentaram os serviços de transporte durante o inverno de 2023 destacaram-se a Sudeste, com movimentação financeira de R$ 103 milhões, um aumento de 27% na demanda de corridas em comparação com o inverno de 2022; a Norte, com movimentação financeira de R$ 64 milhões, com um crescimento de 12% no número de corridas em comparação com o mesmo período do ano passado; e a Centro-Oeste, com movimentação financeira de R$ 55 milhões, sendo o aumento das demandas de corridas particulares de 26% em relação ao período de 2022.

