Gaúcha Marcopolo amplia atuação no ramo da eletromobilidade

Líder no desenvolvimento de soluções para uma mobilidade sustentável, a Marcopolo fortalece a sua estratégia de atuação no segmento de eletrificação com o desenvolvimento, para a Volvo Buses América do Sul, de uma versão do seu modelo de carroceria Attivi para o chassi 100% elétrico BZL da marca. O fornecimento reforça a parceria da companhia com as montadoras com operações no Brasil e na América Latina para o desenvolvimento de carrocerias para os diferentes modelos de chassis elétricos disponíveis no mercado.

O primeiro ônibus Volvo BZL com carroceria Marcopolo Attivi em operação na América Latina está sendo testado na cidade de Curitiba nas linhas Inter 2 e Interbairros II, que interligam de forma circular dezenas de bairros de Curitiba (PR).

O desenvolvimento do modelo Attivi para o chassi Volvo BZL 100% elétrico começou em dezembro do ano passado com foco na otimização do espaço interno, redução de peso e mais conforto e segurança. A redução de peso na estrutura da carroceria, importante para compensar o peso dos packs de baterias, foi conseguida com a utilização de aços especiais que garantiram ainda uma maior rigidez do conjunto.

A Marcopolo também adotou vidros curvos colados na carroceria para ampliar o ganho na redução do peso total. Foram utilizados vidros com espessura 4mm inferior aos convencionais, que proporcionam, ao mesmo tempo, maior resistência e menos vibrações.

Outro diferencial é o sistema de ar-condicionado, homologado especialmente para o chassi Volvo.