Plano Diretor: o futuro do Porto Seco

Jackson Castro

Conselheiro da Região 3 do Plano Diretor e gestor do Centro Empresarial Porto Seco

A revisão do Plano Diretor de Porto Alegre não é apenas uma demanda técnica e de gestão. É uma iniciativa sensível, relevante, e que impacta diretamente na economia, na área social e no futuro de milhares de famílias e empresas da Região Metropolitana. Por isso, é importante o envolvimento comunitário nos debates que estão sendo promovidos. Esse é o momento certo de promover mudanças pelo futuro e pela sustentabilidade da Capital.

Neste sentido, é importante alertar para o caso do Complexo Logístico do Porto Seco, que existe há 40 anos em uma região estratégica pela proximidade com cidades da Região Metropolitana e rodovias importantes. Localizado na Zona Norte, a área logística é um verdadeiro hub, que recebe em média 16 milhões de toneladas de carga por ano. O abastecimento gaúcho - inclusive o brasileiro e do próprio Mercosul - passa por esse espaço que agrega, em mais de 900 mil metros quadrados, 47 empresas e 3,8 mil trabalhadores.

Defendo que o potencial do Porto Seco precisa ser considerado em grandes debates, como o que envolve o Plano Diretor. O desafio é valorizar esse hub para atrair novos investimentos. É fato que o transporte rodoviário sofreu várias transformações desde a criação dessa plataforma unimodal — e contemplar alterações no Plano Diretor representa um novo momento. Traz a possibilidade de mais negócios e empregos, sem abrir mão do desenvolvimento social.

No caso da discussão do Plano Diretor, regiões estratégicas para a cidade - como o Porto Seco - merecem detalhamento. Ou seja, desdobrar um projeto específico para a região, considerando suas vocações. Com isso, o planejamento urbano pode contemplar especificidades locais e tornar mais dinâmica a adoção de políticas públicas que permitam ajustes frente às rápidas transformações urbanas, sociais e das nossas atividades. E não dá para falar de futuro sem um resgate histórico. O Porto Seco foi criado com a função de transferir as operações de transporte pesado para uma única região. Como consequência, desafogou o trânsito de veículos pesados em ruas centrais, ampliou a capacidade de operação das empresas e reduziu o impacto ambiental. Há ainda de se considerar que a modelagem do setor de transporte mudou ao longo das décadas, o que também gerou demandas e gargalos.

A partir desse cenário, tornaram-se necessárias mudanças no regime urbanístico e nos traçados previstos. Um primeiro avanço ocorreu em 1992, quando ruas foram suprimidas para aumentar a área de manobras de veículos. Com o tempo, também foram autorizadas algumas atividades fins, como a inspeção veicular, o que evita a circulação de ultrapesados em vias que não foram preparadas para isso.

Houve avanços, mas ainda há reivindicações históricas que precisam ser tratadas. Uma delas é a demanda por mais espaço para a armazenagem de produtos, algo que não foi pensado à época da criação do Porto Seco. As atividades permitidas também seguem muito restritas e precisam ser ampliadas. A regulamentação atual não permite, por exemplo, a instalação de concessionárias de veículos, truck centers, postos de abastecimento e oficinas para diesel, além de serviços básicos, como farmácias e lotéricas.

Essas evoluções não buscam descaracterizar o Porto Seco, mas prepará-lo para o futuro e permitir mais competitividade. São demandas de um segmento, mas também de diversas comunidades do entorno.

Existe espaço para aprimorar os serviços, não apenas com investimento público, mas também através de parcerias público-privadas — e da própria construção do Plano Diretor. O diálogo está aberto e as contribuições são bem-vindas. Faz bem para Porto Alegre e é um ato de cidadania.