Rota de Santa Maria recebe investimentos

Há dois anos, a Região Central do Rio Grande do Sul celebrava a assinatura de um contrato fundamental para o desenvolvimento dos municípios. Era agosto de 2021, quando o Grupo Sacyr assumiu a concessão da RSC-287.

De lá pra cá foram mais de R$ 350 milhões em investimentos em obras de infraestrutura, segurança viária, tecnologia e centenas de empregos gerados direta e indiretamente assim que a Concessionária Rota de Santa Maria assumiu o trecho de 204 quilômetros que liga Tabaí, na Região Metropolitana a Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul.

Hoje, quem trafega pela rodovia facilmente nota o que já foi realizado, seja pelos mais de 50 quilômetros de faixa com estrutura totalmente recuperada ou pela revitalização total da sinalização viária.

Há ainda que se destacar a implantação e manutenção de mais de 25 quilômetros de defensas de proteção, a revitalização de mais de 80% da drenagem da rodovia e a entrega de trechos de terceiras faixas em Santa Maria, importante obra de ampliação de capacidade que já traz melhores condições de tráfego naquela região.

De acordo com o diretor-geral da Rota de Santa Maria, Leandro Conterato, investimentos como esses foram fundamentais para a redução de 36% nos acidentes fatais, mesmo levando-se em conta o crescimento médio de 5,5% no tráfego de veículos da rodovia no comparativo entre o primeiro semestre de 2023 e o mesmo período de 2022.

"Isso é reflexo das melhorias que estão sendo implementadas. Aportamos um valor muito elevado em obras, o maior até então da história da RSC-287. E seguimos trabalhando dentro do objetivo da concessão, que é, em cinco anos, termos todo o asfalto revitalizado e, em paralelo, as obras de duplicação sendo efetivadas", destaca.

Tecnologia de ponta - Visando aprimorar a infraestrutura rodoviária e otimizar a gestão do tráfego na RSC-287, a Rota de Santa Maria concluiu no mês de agosto uma série de investimentos em soluções tecnológicas de ponta. As intervenções incluíram a conclusão da instalação de sistemas de monitoramento, controle de tráfego e comunicação, além de melhorias na sinalização e na segurança ao longo da rodovia.

Ao todo, no chamado Sistema de Transporte Inteligente (ITS) foram investidos R$ 36 milhões. Todas as intervenções são comandadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) que funciona 24 horas por dia e serve para garantir além de melhores condições de tráfego, segurança para o usuário nas diversas ocorrências que possam ocorrer na rodovia. Também é por ele que são acionados recursos já conhecidos como guincho, ambulância, viatura de inspeção, caminhão-pipa, dentre outros.

Fazem parte das intervenções recentes em tecnologia, o Sistema de Circuito Fechado de TV, que conta com 270 câmeras espalhadas por toda a extensão da rodovia. Quem trafega pela RSC-287 também nota uma comunicação mais rápida e clara.

São cinco Painéis de Mensagem Variáveis Fixos alertando os usuários sobre acidentes, indicando necessidade de redução de velocidade, interdição total ou parcial de pista, dentre outras informações.

A rodovia também conta desde o segundo ano de concessão com três estações meteorológicas que fazem a leitura automática das condições climáticas. O novo serviço possibilita o monitoramento de dados climáticos por meio de sensores, auxiliando na tomada de decisão.

Também no segundo ano à frente da rodovia, foi realizado um investimento de mais de

R$ 2 milhões em usinas fotovoltaicas. São 929 placas de energia solar instaladas junto às cinco praças de pedágio sob concessão, que geram mais de 690 mil kwh/ano de energia, suficientes para suprir 100% do consumo das instalações operacionais e iluminação pública da rodovia, gerando uma redução de 328 mil kg/ano de gás carbônico (CO²), que deixam de ser emitidos na atmosfera.

No que diz respeito às boas práticas de gestão, a Concessionária Rota de Santa Maria teve aprovação nas normas internacionais ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, o que demonstra o compromisso irrestrito com a melhoria contínua dos processos, minimização e mitigação dos possíveis impactos ambientais e a responsabilidade pela segurança.