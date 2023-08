Qual a importância do rastreamento da entrega para o cliente?

Caio Reina

CEO e fundador da RoutEasy

A tecnologia está cada vez mais presente na logística e, com a evolução dos softwares, hoje é possível rastrear todas as etapas de uma entrega. Com isso, oferecer o tracking - ou rastreamento -

em tempo real para os clientes tornou-se um grande diferencial competitivo.

Além de ser muito utilizada pelas empresas para rastrear o processo de entrega e garantir que a encomenda chegue no prazo, a torre de controle também fornece aos clientes o andamento de cada etapa do pedido, para que ele esteja pronto para recebê-lo.

Neste artigo, vamos entender o que é o rastreamento e quais os benefícios de oferecer essa comodidade para os clientes.

O que é o monitoramento da entrega dos pedidos?

O tracking nada mais é do que o rastreamento de um pedido em tempo real, permitindo que pessoas e empresas acompanhem o status de uma encomenda enquanto ela é transportada para o destino final. Afinal, quem não gosta de ver que o pedido saiu para entrega?

As informações de monitoramento, geralmente, são disponibilizadas através de um site ou aplicativo, com atualizações automáticas.

Como oferecer o rastreamento para o cliente?

Para oferecer o tracking para o cliente, é preciso ter uma boa gestão de entregas e isso significa ter visibilidade de toda a operação em tempo real e receber informações de forma automatizada. Sem isso, não é possível manter o cliente atualizado de tudo o que está acontecendo com o pedido.

E a torre de controle é a solução ideal, pois ela possibilita o monitoramento das rotas de entrega e o acompanhamento do status de cada pedido, individualmente. Assim, todas as informações podem ser disponibilizadas para o cliente e fica mais fácil identificar problemas e agir rápido para minimizar erros e imprevistos.

Ter dados em tempo real e de forma automatizada também é essencial para otimizar a comunicação com o motorista, que não precisa parar o percurso para avisar que houve um imprevisto, já que as informações chegam instantaneamente.

Quais são os benefícios para os clientes?

Os consumidores estão cada vez mais exigentes e, por isso, uma boa experiência de compra é fundamental. Oferecer a opção de monitorar o status da entrega é, com certeza, um diferencial, pois garante mais previsibilidade para o cliente que, com as informações em mãos, pode se programar melhor para receber seus pedidos.

Além disso, a empresa passa mais credibilidade e transparência para os clientes. Isso porque ele consegue ficar a par de tudo o que está acontecendo durante o transporte e, em caso de problemas durante a entrega, é possível ganhar mais agilidade para encontrar uma solução.

Por fim, um dos fatores mais importantes é transmitir segurança para os seus clientes, e a qualidade das entregas é essencial para aumentar essa confiança.

Atrasos, falta de assistência, avarias e extravios com as encomendas estão entre as principais reclamações no e-commerce. E a torre de controle é uma boa solução para monitorar todas as etapas de uma entrega e identificar onde estão os gargalos do processo.