Brasil em Código promove a inovação para impulsionar os negócios na cadeia de abastecimento

Inovações que transformam o amanhã é tema do Brasil em Código deste ano - evento promovido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil que se realizará em 10 de agosto, em São Paulo. Considerado um dos principais eventos da organização, o Brasil em Código oferece oportunidade única para impulsionar e atualizar os congressistas sobre as principais tendências da cadeia de abastecimento, varejo, automação, tecnologia e muito mais.

Realizado em um grande espaço que conta com exposição de soluções e palestras, o Brasil em Código trará uma ampla gama de inovação, economia e tecnologia. Conteúdo de alto valor será compartilhado por especialistas que vão relatar histórias reais, conhecimento prático e cases de sucesso sobre inovação, tecnologia, logística e automação nas verticais de Indústria, Varejo, Marketplaces e ESG Tech. Entre os palestrantes está o atual economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, que debaterá sobre o tema "Cenário macroeconômico do Brasil". Está na programação também o head de marketplace da Leroy Merlin, Marcel Mazzi, que abordará os "Desafios e Oportunidades do Varejo Digital na Leroy Merlin". O comunicador Marc Tawil será o apresentador do evento.

Uma das palestras mais atrativas para os participantes do Brasil em Código será de Francesca Poggiali, diretora da GS1 de Políticas Públicas da Europa e Presidente de Digital for Green na AIOTI (Alliance for the Internet of Things Innovation). Francesca traz para o evento sua experiência em concepção de valores corporativos e código de ética, estratégias para melhorar a percepção pública sobre a reputação corporativa, engajamento, comunicação externa e desenvolvimento sustentável da cadeia de valor.

No segmento do varejo, as tendências e como vencer os desafios estabelecidos pelo comportamento do novo consumidor serão debatidos por Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). Todos os palestrantes desta edição do Brasil em Código estão aqui.

Para João Carlos de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, o evento é um marco no calendário da entidade, proporcionando uma experiência única para que empresários e empreendedores se conectem com as principais inovações de mercado. "Estamos entusiasmados em anunciar mais um Brasil em Código, que se consolidou como um evento essencial para o crescimento e a transformação dos negócios no Brasil. Neste ano, nosso objetivo é que a inovação, a tecnologia e a interação entre parceiros sejam os protagonistas, impulsionando ainda mais o desenvolvimento econômico brasileiro."

Entre os patrocinadores confirmados para a edição estão Auticomp Automação, Bizerba, Compex Tecnologia, Custom Brasil, Elgin S.A., Eureciclo, GIC Consultoria, Grupo Imendes, Grupo PSR, Ideia5, Infor, Korde, KNC Brasil, Laurenti Brasil, Mendes Inovação Tributária, Space Totem, Toledo do Brasil, Toshiba, TÜV Rheinland South America, Vércer e Zebra Technologies.