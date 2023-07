Falta de informações claras sobre o transporte traz riscos

No último ano, os golpes virtuais aplicados no Brasil causaram prejuízo estimado de cerca de R$ 551 milhões, de acordo com um levantamento feito do AllowMe em parceria com a empresa de comércio eletrônico OLX. Quando uma empresa não fornece informações claras sobre o transporte dos produtos, aumenta a insegurança dos clientes e pode representar um risco para os consumidores.

Uma política transparente não apenas transmite segurança e profissionalismo , mas também pode aumentar a fidelidade dos clientes, reduzir reclamações, melhorar a organização interna da empresa e aumentar a reputação em marketplaces, atraindo assim novos clientes. "Essa transparência é especialmente importante, pois o comércio eletrônico é diferente do comércio presencial, já que os clientes não têm os produtos imediatamente em mãos. Portanto, estabelecer uma comunicação clara e transparente com o cliente é essencial para oferecer um atendimento excepcional", destaca Claudio Dias, CEO da Magis5.

Garantir uma boa experiência para os consumidores vai além do preço e do bom atendimento. A etapa de expedição de produtos é fundamental no processo de compra online, pois os consumidores podem avaliar a eficiência e a qualidade dos serviços de uma loja. Nesse contexto, a transparência desempenha um papel fundamental , mantendo os clientes informados sobre o status de seus pedidos, cumprindo os prazos estabelecidos no momento do checkout e fornecendo atualizações quando a entrega está próxima de seu endereço.

Comprometimento dos lojistas faz a diferença

Outra recomendação do CEO é investir em soluções tecnológicas que centralizem informações sobre pedidos, estoque e contato com fornecedores e transportadoras, o que pode agilizar o processo e oferecer uma experiência mais satisfatória aos consumidores. "Contar com uma plataforma de integração completa, que indique ao cliente o status do produto, seu trajeto e uma estimativa de entrega, gera uma reputação positiva para a loja, sendo fundamental para o sucesso do negócio", enfatiza o diretor-executivo.

Diante da necessidade de comprometimento por parte dos lojistas, Claudio Dias, CEO da Magis5, indica algumas boas práticas que garantem uma logística transparente e a entrega do produto dentro do prazo estipulado. "É essencial manter uma comunicação clara e constante com os clientes, informando-os sobre possíveis atrasos ou imprevistos no processo de entrega. Além disso, contar com múltiplas opções de transportadoras e oferecer a possibilidade de retirada em locais físicos pode melhorar a eficiência da entrega", destaca.

ApexBrasil, Correios e Shopee se unem para levar produtos brasileiros ao Sudeste Asiático

A partir da assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e a Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, passarão a atuar conjuntamente para ampliar e promover as vendas brasileiras para o Sudeste Asiático, começando por Singapura.

Entre as ações previstas no acordo está a realização de webinars de sensibilização e treinamento para as empresas sobre marketplaces internacionais, apoio para operação estratégica e adequada na plataforma Shopee, além de assistência personalizada dos Correios na logística de envio e distribuição por meio do Exporta Fácil. A assinatura do Memorando vai ocorrer durante a 4ª edição do E-xport Meeting, tradicional encontro realizado pela ApexBrasil voltado para a internacionalização das empresas brasileiras por meio do comércio eletrônico internacional.

Também no âmbito da parceria, as instituições realizarão um projeto piloto crossborder, envolvendo empresas brasileiras que queiram exportar para Singapura. Inicialmente, serão selecionadas até 10 empresas com potencial exportador e interessadas em atuar nesse mercado para dar início ao processo de exportação já no segundo semestre de 2023. Ao longo do processo, o projeto irá então mapear as principais dificuldades na comercialização de produtos brasileiros na região, bem como identificar as melhores oportunidades de atuação do Brasil em Singapura por meio do e-commerce. A partir disso, será estruturado então um projeto robusto de atuação conjunta que possa facilitar o acesso das mercadorias brasileiras naquele país, e, assim, ampliar o número de empresas atendidas, bem como diversificar os mercados.

"É muito importante trabalhar uma melhor inserção do Brasil no e-commerce mundial, inclusive no Sudeste Asiático, tendo em vista o potencial de crescimento que esse mercado vem apresentando nos últimos anos. Com essa união de esforços dos Correios, que já é nosso parceiro em outros acordos, e da Shopee, que é a maior empresa de comércio eletrônico naquela região, sem dúvida damos um grande passo para consolidar nossa presença na Ásia", afirma o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

A gerente de competitividade da ApexBrasil, Clarissa Furtado, reforça que o acordo de colaboração vai ao encontro do objetivo estratégico da Agência de ampliar a qualificação das empresas brasileiras e sua competitividade para inseri-las no mercado internacional e aumentar a presença do país no exterior.

"O e-commerce é um mercado em expansão e repleto de oportunidades. A ApexBrasil vem trabalhando em parceria com os principais stakeholders no Brasil e no exterior e firmando acordos de cooperação com diversas plataformas para promover as vendas brasileiras por esse meio em diferentes mercados", conclui Furtado.