Combustíveis devem ter novo reajuste em julho

O próximo mês deve chegar com um provável novo aumento no preços dos combustíveis. No dia 1º de julho, tributos federais (PIS/Cofins e Cide) devem voltar a incidir integralmente sobre a gasolina e o etanol. Sua cobrança havia sido zerada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado, durante o período eleitoral. Posteriormente, o governo Lula instituiu uma cobrança parcial, em vigor até o dia 30 de junho.

Apesar do possível impacto para o consumidor, o economista Pedro Faria, em entrevista à Agência Brasil, destaca que são mudanças que já estavam no horizonte. "É importante ressaltar que tudo isso já está precificado e não é uma novidade. Já está embutido nas expectativas de inflação que a gente vê o Banco Central divulgando. Já está embutido nas estimativas de arrecadação. Todo mundo está levando em conta os efeitos dessas mudanças", diz.

De acordo com o economista, as expectativas de inflação que o Banco Central divulga a partir de consultas a agentes do mercado financeiro mostram uma queda. "Mesmo sendo agentes que têm uma leitura um pouco mais conservadora da inflação, elas caíram nas últimas quatro semanas. Saíram de 6,05% e foram para 5,71% no último Boletim Focus", afirma.

novo ICMS pode não ter vida longa Faria observa ainda que o, tendo em vista as discussões em torno da reforma tributária. Segundo ele, o que está em pauta é uma maior simplificação na tributação. A alíquota fixa da gasolina já se insere nessa perspectiva, mas as regras que estão sendo pensadas deverão englobar os combustíveis.

reforma tributária "A mudança da gasolina já estava prevista, mas a gente espera que ela seja engolida por essa mudança mais ampla da, que tem esse espírito da simplificação tributária e da geração de ganho de produtividade."

O novo ICMS para a gasolina entrou em vigor no dia 1º de junho, apenas duas semanas após a Petrobras anunciar sua nova política de preços, colocando fim ao Preço de Paridade Internacional (PPI), que vigorava há mais de seis anos, durante os governos dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. No antigo modelo, seguiam-se as tendências do mercado internacional.

Agora, são consideradas as alternativas que o consumidor possui no mercado interno e as condições obtidas pela estatal para produção, importação e exportação. A mudança do PPI foi uma promessa feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral no ano passado.

No mesmo dia em que tornou pública a mudança, a Petrobras oficializou uma redução nos preços praticados para a venda da gasolina, do diesel e do gás de cozinha aos distribuidores. No caso da gasolina, a queda foi de R$ 0,40 por litro. O impacto para o consumidor foi menor. O preço do litro da gasolina nos postos de combustível caiu, em média, R$ 0,20, segundo levantamento da ANP.

Para Faria, a nova política dá flexibilidade para a Petrobras cumprir a missão de empresa pública e estatal. O economista observa que a estatal precisa atuar na defesa da soberania energética do País, garantindo a disponibilidade de combustíveis a preços estáveis e acessíveis para a economia brasileira.