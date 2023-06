Tendências de segurança fortalecem os aeroportos

Com soluções unificadas e federadas, digitalização de maior número de processos e usos de analíticos baseados em tecnologias de inteligência artificial (IA) e IoT, cada vez mais sustentáveis, mercado visa proteger seus clientes, colaboradores e visitantes, além de oferecer jornadas de consumo mais satisfatórias e interessantes

De acordo com as tendências apresentadas no Passenger Terminal Expo 2023, realizado em Amsterdã, na Holanda, a segurança e operações nos aeroportos terão uma grande evolução durante os próximos 20 anos. Isso porque a segurança aeroportuária é essencial para garantir as operações planejadas, proteger a integridade dos passageiros, tripulações, colaboradores, aeronaves e das próprias instalações, bem como reduzir o risco de interrupção dos serviços e contribuir para a geração de oportunidades de negócios por meio de experiências satisfatórias dos passageiros.

No Brasil, a movimentação total em 2022, tanto em passageiros de voos domésticos como internacionais, superou em muito a de 2020, ano de início da pandemia da Covid-19. No mercado doméstico, foram 82,2 milhões de passageiros movimentados - um aumento de 31,4% em relação ao total de 2021, e de 81,8% em relação a 2020. Já nos voos internacionais, foram registrados 15,6 milhões de passageiros pagos - um salto de 226% em relação aos números de 2021 e de 131% em relação a 2020.

A movimentação corresponde a 86,5% e 64,7% dos números registrados no ano de 2019, respectivamente. Esses dados estão disponíveis na atualização mais recente do Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

"Um exemplo da necessidade iminente de digitalização dos processos é a possibilidade de os passageiros gerarem a TAG eletrônica de suas bagagens para serem despachadas de casa. Isso traz um duplo benefício para a companhia aérea, pois reduz o número de funcionários nos balcões e permite saber com antecedência sobre as toneladas de bagagem que a aeronave deve transportar. Para o passageiro também há benefícios, porque melhora a fluidez e o controle sobre seu tempo e seus pertences", afirma Alexandre Nastro, Gerente de Vendas para as Verticais de Governo e Infraestrutura da Genetec Brasil.