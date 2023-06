Representante da ONU pede incentivo a veículos elétricos

A transição para a mobilidade elétrica é um dos pilares da revolução industrial 4.0. É o que afirmou Gustau Máñez Gomis, representante no Brasil do Programa das Nações Unidas (ONU) para o Meio Ambiente, na abertura do Summit Mobilidade 2023, evento online e gratuito promovido pela Agência Estado, com o tema Inovação e infraestrutura: os caminhos para uma mobilidade sustentável e inclusiva.

descarbonização dos meios de transporte é uma oportunidade em direção a um futuro mais sustentável, expressa nas transformações da indústria. Ao passo que os Para Gomis, aexpressa nas transformações da indústria. Ao passo que os veículos elétricos se multiplicam no mundo, espera-se que a fabricação de veículos a combustão diminua em mais de 20% na próxima década, segundo ele. A fabricante Volvo, por exemplo, prevê que 50% de toda a sua produção até 2025 seja de veículos elétricos. Já a Mercedes espera, para o mesmo ano, ter todos os veículos movidos a eletricidade.

"Não é uma questão de futuro; é uma questão de agora. É preciso investir", afirma Gomis. No Brasil, no entanto, ele acredita que ainda falta um projeto nacional para a promoção da mobilidade elétrica. "Precisamos de uma política nacional com incentivos, metas e normas-padrão em consonância com países vizinhos para fomentar a transição", afirma. É o caso do Chile, ele lembra, que adota uma política para não haver venda de motores a combustão até 2030, ou da União Europeia, que espera alcançar esse objetivo até 2025.

"Prefeituras e governos locais que controlam as frotas de transporte público têm papel fundamental para a mobilidade elétrica, trocando seus ônibus por ônibus elétricos. Isso vai fazer com que a tecnologia elétrica seja muito mais democrática", afirma.

Para Gilberto Perre, secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que também participou do evento, essa preocupação já existe. "Prefeitos e prefeitas estão convencidos que essa é uma pauta estratégica", defende.

A transição para meios de transporte mais sustentáveis não precisa ser disruptiva, diz João Irineu Medeiros, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis para a América do Sul. Uma possibilidade está no etanol, um diferencial do Brasil para descarbonizar. Segundo Medeiros, o País tem mais de 42 mil postos de combustível, e atingir esse patamar para veículos elétricos exige tempo e investimento - o que faria a transição demorar mais.

Ele defende priorizar o etanol e tecnologias híbridas, pois veículos híbridos não dependem de postos de recargas. "Países ricos vão fazer a transição mais rápido, mas é possível fazer de forma gradual."