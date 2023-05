Ferrogrão é arrojada e governo vai seguir com projeto

O ministro dos Transportes, Renan Filho, classificou a Ferrogrão como um investimento arrojado e disse que o governo vai seguir com o projeto da ferrovia caso o STF (Supremo Tribunal Federal) resolva o atual impasse jurídico.

Em viagem à Alemanha para participar do Fórum Internacional de Transporte, o ministro afirmou que, após autorização legal, haverá uma avaliação ambiental aprofundada sobre a obra, que vem sendo contestada por ambientalistas e representantes dos povos indígenas.

"Se a decisão do Supremo for no sentido de seguir, nós vamos seguir. Se for no sentido de alterar, nós vamos alterar o que precisa alterar. Isso aconteceu agora com a Petrobras e com vários outros segmentos do governo", disse Renan Filho, em referência à recente negativa do Ibama para que a estatal explore petróleo na foz do rio Amazonas.

Obra monumental na região Amazônica, a Ferrogrão é considerada um dos projetos antiambientais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamada inclusive de "nova Belo Monte".

Com cerca de 1.000 km de extensão e um custo orçado em R$ 20 bilhões, a obra escoaria grãos, sobretudo soja e milho, de uma das principais regiões produtoras do País, o Mato Grosso, pelo chamado Arco Norte, na Amazônia. Teria uma ponta em Sinop (MT) e outra no porto de Miritituba (PA), no rio Tapajós.

A mobilização contrária envolve alertas sobre os impactos de uma ferrovia que atravessa a floresta amazônica e margeia terras indígenas.

Situado no meio do trajeto da Ferrogrão, o Parque Nacional Jamanxim precisaria ter sua área alterada para que a ferrovia pudesse ser feita.

Os limites da floresta chegaram a ser mudados durante o governo Michel Temer (MDB), mas, em março de 2021, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a lei em liminar. A definição sobre o caso está marcada para 31 de maio, no STF.

Segundo Renan Filho, a Ferrogrão tem este primeiro desafio jurídico e depois um ambiental.

"Espero que, juridicamente, a gente tenha condição de avançar e, entendo, vamos fazer uma discussão aprofundada do ponto de vista ambiental, para que tenhamos o melhor projeto para a região, e que melhore a eficiência para transportar a carga produzida no Brasil central, especialmente de grãos", disse.

O ministro afirmou que a obra é uma das mais arrojadas do tipo, mas defende que é possível fazer este tipo de investimento com sustentabilidade.

"A gente não defende -e eu nunca vi o presidente [Lula] defendendo isso - não ter investimentos para melhorar a competitividade nacional por conta dessas outras questões ambientais. Mas é óbvio que o contrário também é falso", afirmou.

A Ferrogrão é vista por ambientalistas como um dos empreendimentos de maior potencial de impacto no País, junto com a exploração de petróleo na foz do Amazônia e o asfaltamento da BR-319 - rodovia que corta o bioma.

Em julho de 2021, a Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) enviou uma carta à Internacional Progressista, entidade que reúne lideranças globais de esquerda, alertando sobre os impactos do projeto no ecossistema da região.

"O projeto da Ferrogrão só pode ser comparado a catástrofes humanitárias e ambientais como a rodovia Transamazônica e a usina hidrelétrica de Belo Monte", diz carta.

No governo Lula 3, a Ferrogrão tem sido motivo de embate entre ministérios. Enquanto a pasta dos Transportes quer tirar a obra do papel, a titular do Ministério dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, atua no sentido contrário.

Na semana passada, a ministra pediu à AGU (Advocacia Geral da União) que se manifestasse junto ao STF contra a mudança nos limites do Parque Nacional Jamanxim.

Questionado sobre a divergência interna do governo, Renan Filho disse ser natural haver posições distintas.

"Cada pasta tem seu interesse e tem as suas atuações mais determinadas. É óbvio que a gente vai ter que conversar com o Ministério dos Povos Originários e com a área ambiental do governo, mas isso precisa ocorrer no momento apropriado. Agora nós estamos aguardando a decisão do Supremo", afirmou.

"Mas a posição central é garantir os investimentos em infraestrutura que permitam o Brasil avançar e gerar riqueza com sustentabilidade. Esse é o equilíbrio que o presidente Lula visa buscar", acrescentou.

Demanda antiga do agronegócio, a Ferrogrão ganhou celeridade durante o mandato de Jair Bolsonaro (PL). Para tirar a ferrovia do papel, o governo buscou apresentá-la como ambientalmente sustentável, o que envolveu, inclusive, assinatura de memorando com a CBI (Climate Bonds Initiative), que certifica obras com uma espécie de "selo verde".

Um dos principais articuladores, à época, foi o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo.

O argumento sustentável se baseia na promessa de reduzir a emissão de toneladas de carbono --graças à redução esperada de 90% no fluxo de caminhões na BR-163, que hoje leva a soja mato-grossense para o porto no Tapajós.

Apesar de ganhar tração no governo Bolsonaro, o projeto havia sido defendido anteriormente pelo PT, e chegou a constar de uma versão do PIL (Programa de Investimentos em Logística), anunciado pelo governo Dilma Rousseff, em 2015. Mas nunca foi adiante.

Agora, a obra tem apoio do próprio presidente. A Ferrogrão pode azeitar a relação de Lula com o agronegócio, setor que apoiou massivamente a reeleição de Bolsonaro e que ainda tem uma relação conflituosa com o petista. As informações são da Agência Folhapress.