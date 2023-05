TCU pode frustrar plano do governo para aeroportos

Um parecer técnico da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do Tribunal de Contas da União (TCU) pode frustrar o objetivo do governo de encerrar processos de relicitação e manter as atuais concessionárias na operação de ativos como os aeroportos do Galeão (RJ) e de Viracopos (SP). Documento emitido pelo órgão na quarta-feira diz que, uma vez iniciado o processo, a administração precisa prosseguir com o certame. A opinião técnica precisa, ainda, ser aprovada no plenário da Corte.

No último dia 11, segundo a Agência Estado, os ministérios de Transportes e de Portos e Aeroportos apresentaram uma consulta ao TCU sobre a possibilidade de o governo desfazer um processo de relicitação em andamento. No ofício, os ministros Renan Filho e Márcio França afirmaram que não visualizam vedação legal que impeça a União de rever a gestão do ativo concedido, mas pediam também uma manifestação do tribunal sobre o assunto, já que a Corte é responsável por analisar casos desse tipo.

O instrumento de relicitação é uma devolução amigável de concessões problemáticas, mas tem enfrentado percalços. Desde que a regulamentação do tema foi editada, em 2019, apenas o leilão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) foi realizado. Mas a lista é grande: seis concessionárias de rodovias e três de aeroportos entraram com pedidos de devolução, em processos que se arrastam há anos.

A situação tem frustrado o poder público e as regiões onde estão esses ativos, já que a resolução dos passivos para que a concessionária possa sair do projeto é demorada, atrasando os leilões. Por isso, integrantes do governo Lula avaliam que, para alguns casos, é mais interessante encontrar uma saída para manter o operador atual do que promover uma nova licitação. Integrantes do governo reconhecem que, para isso acontecer, seria preciso alterar os termos do contrato, já que as regras em vigência se tornaram insustentáveis para a concessão, a ponto de a operadora pedir para devolver o ativo.