Gol é a primeira aérea a aceitar PIX nos aeroportos

A Gol Linhas Aéreas é a primeira companhia aérea a aceitar pagamentos via PIX nos aeroportos ao adotar terminais de pagamentos da Adyen, plataforma global de tecnologia de pagamentos. Agora, com os novos terminais, a Gol permite que seus clientes usem o PIX como forma de pagamento em quiosques e lojas físicas em aeroportos do País.

A oferta do PIX é apenas uma das mudanças que a Gol está realizando ao expandir a parceria com a Adyen. A companhia aérea passa por um processo de digitalização da sua operação e, parte dessa estratégia em busca do aumento de eficiência e melhor relacionamento com os seus clientes envolve repensar e atualizar as soluções de pagamentos oferecidas.

"A Gol nasceu com o propósito de inovar, sempre com foco na melhor experiência para nossos Clientes. Oferecer mais um serviço eficiente no ato de compra nas nossas lojas será um novo atrativo. A aviação comercial é um setor altamente competitivo e em constante mudança, e é essencial que a Gol esteja sempre procurando maneiras de melhorar seus serviços. A adoção de novos métodos de pagamento ao lado de um parceiro como a Adyen o é uma parte fundamental dessa modernização", disse Eduardo Bernardes, VP de Receitas da Gol.

"Parte de um mercado competitivo e desafiador, é essencial para a Gol contar com tecnologia de pagamentos que dê velocidade, eficiência e que consiga oferecer os meios de pagamento que seus clientes querem usar. Os pagamentos são parte importante da experiência do cliente e, ao mesmo tempo, impactam diretamente a performance do negócio. A Gol percebeu que é preciso vê-los como etapa estratégica de uma operação e começa a ver resultados disso. Nossa tecnologia levará ganhos operacionais consideráveis para a Gol", diz Maria Isabel Noronha, VP de Account Management da Adyen na América Latina.

Além de habilitar os pagamentos presenciais por PIX, a união entre as duas empresas passa a operar em uma plataforma única e também aumenta o escopo de métodos de pagamento aceitos: agora estão incluídos pagamentos por aproximação de cartões e smartphones. Além de mais opções de pagamentos e uma melhora no relacionamento, os clientes da Gol ganham em agilidade no atendimento, com diminuição de filas nos guichês, graças a um processo de compra mais fluído e rápido.

A experiência dos clientes não foi o único ponto de melhora. Dentro de casa, a Gol também experimenta uma forma mais fácil de lidar com pagamentos. Com terminais stand alone conectados via API à nossa plataforma na nuvem, todo pagamento é automaticamente registrado no back office da Gol, dispensando a necessidade de registro manual dos pagamentos.