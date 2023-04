Setcergs defende melhorias na mobilidade urbana

Aprimorar a rede de informações como meio de aumentar a segurança de transportadores e motoristas é uma das mais importantes reivindicações do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs). O tema foi abordado em um encontro promovido na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, na quinta-feira passada. O presidente do Setcergs, Sérgio Mário Gabardo, salientou a necessidade de organizar a logística, evitando que transportadores fiquem expostos a riscos, por conta de áreas nas quais há proibição de estacionamento.

"Não queremos que os transportadores sejam multados e nem que estejam em condições vulneráveis. O roubo de cargas tem nos preocupado muito", disse.

O diretor de Gestão do Setcergs, Roberto Machado, salientou que há uma lacuna no Conselho que discute ações voltadas à mobilidade. É preciso alguém que represente o setor de carga e logística.

"Precisamos ter uma representação para colaborar com a cidade. São informações técnicas necessárias nesse processo de coleta e entrega de mercadorias", afirmou.

O assessor jurídico do Setcergs, Paulo Mazzardo, citou a região do Mercado Público como uma área crítica pela concentração de entregas diárias.

"São mais de 100 empresas recebendo mercadorias no Mercado Público todos os dias. Precisamos ter uma logística melhorada. De que forma vamos aprimorar isso? É para questões como essa que queremos dispor o Setcergs na construção de ideias e ações", ressaltou.

O diretor efetivo do Setcergs, Delmar Albarello, também defendeu um olhar atento ao trânsito como forma de promover o desenvolvimento da cidade.

"É preciso encontrar formas de melhorar a mobilidade na cidade de Porto Alegre. A cidade cresceu muito e é necessário adequar a essa realidade", disse.

Soluções propostas

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão Castro, destacou uma novidade que é a inclusão, a partir deste ano, do setor de Transporte, através do Setcergs, na nova organização que debate os temas de mobilidade no legislativo municipal. O Projeto de Lei Complementar do Executivo 020/22 instituiu o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (Commu). O órgão irá funcionar de maneira consultiva e substitui o Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu).

"Temos projetos em andamento para combater os gargalos na cidade. Evidentemente, há muito a melhorar no transporte público, mas estamos construindo ações para isso", disse.

A vereadora Mônica Leal (PP), ressaltou a importância do andamento do Projeto de Lei do "Cidade Vigiada". A proposta em tramitação na Câmara Municipal de Porto Alegre tem o objetivo de conceder benefícios no IPTU a estabelecimentos que contribuam com a geração e envio de imagens de segurança que possam ser aproveitados pelo sistema de segurança, a fim de prevenir assaltos e roubos.

Após a reunião, os convidados foram apresentados no Fórum Transporte Seguro, realizado no auditório da EPTC, com a presença de órgãos envolvidos com segurança e com representantes dos consórcios de empresas de ônibus.