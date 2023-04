Obras de recuperação entre Erval Seco e Seberi serão concluídas em abril

A recuperação dos pontos críticos existentes nos 14,35 quilômetros da ERS-585, entre Erval Seco e Seberi, está na etapa final. Os serviços em andamento na região Norte do Rio Grande do Sul, executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, integram as ações previstas no Plano de Obras do Programa Avançar do governo."Mapeamos toda a malha rodoviária gaúcha a fim de identificar os trechos danificados, que estão sendo priorizados com recursos para melhorias nas condições de trafegabilidade. Esse foi o caso da ERS-585, estrada que conta com aporte de, aproximadamente, R$ 3,1 milhões", ressalta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, relata que o valor será distribuído na execução das seguintes intervenções: restauração dos locais deteriorados, nivelamento do asfalto com concreto betuminoso usinado à quente, limpeza dos dispositivos de drenagem, roçada e poda de árvores localizadas às margens da rodovia."Iniciadas em março deste ano, essas atividades são fundamentais para renovar o estado da ERS-585 e contribuir com o trânsito seguro e confortável entre os municípios", destaca Faustino. "Após o término do trabalho, no final deste mês, prosseguiremos com a conservação rotineira realizada em todas as estradas da região, a fim de manter o pavimento o mais íntegro possível e aumentar a sua vida útil."