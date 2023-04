Marco legal do saneamento: perspectivas tecnológicas e políticas

Como vimos, a adoção de tecnologias impulsionadas pelo Marco Legal tem como meta a entrega de um atendimento de qualidade ao consumidor final. Claro que esse direito não deveria depender de uma Lei, mas estamos diante de um acontecimento que está empurrando as empresas do setor a realizarem aportes em suas estruturas tecnológicas para cumprir com a agenda do saneamento. Logo, o investimento de tecnologia deve continuar para permitir que, até 2033, toda a população tenha acesso à água potável, à coleta e ao tratamento de esgotos.

Inteligência Artificial aplicada à gestão de Ativos e à Segurança do Trabalho e Patrimonial -- o uso de ferramentas de Inteligência Artificial ajuda a transformar o dia a dia dos prestadores de serviços, deslocando o foco das atividades manuais para as estratégicas. Isso pode levar a uma gestão mais eficiente e ágil, permitindo tomadas de decisão mais precisas em diversas situações, como o monitoramento e a predição de falhas, a otimização da manutenção, a redução de riscos, acidentes e custos e o aumento da eficiência operacional.

Sensorização - a Utilities 4.0, que utiliza ferramentas de sensorização e Internet das Coisas (IoT) para medir e monitorar a infraestrutura de serviços, é essencial para o pilar de eficiência operacional do Marco Legal do Saneamento Básico. A implementação de tecnologias como IoT pode garantir a redução de custos, incluindo a perda de água, que é um aspecto crítico para o acesso da população brasileira ao saneamento básico. Além disso, a sensorização possibilita a antecipação na detecção de problemas, evitando interrupções no fornecimento de água e garantindo a continuidade do serviço. Adicionalmente, gera grandes quantidades de dados que podem ser analisados para identificar padrões e tendências, permitindo uma melhor tomada de decisão e uma gestão mais eficiente dos sistemas de saneamento.

Ao invés de adquirir equipamentos como celular, tablet, impressora, servidores e computadores, elas estão optando por serviços HaaS (Hardware as a Service) e SaaS (Software as a Service), ou seja, migrando seus dados e ativos para a nuvem. Essa mudança de paradigma permite que a infraestrutura tecnológica passe a ser vista como um serviço, e não mais como um bem a ser adquirido, tornando a adoção de novas tecnologias mais acessível e eficiente em termos de custo-benefício.

Migração do Capex (Capital Expenditure) para o Opex (Operational Expenditure) - com o Marco Legal do Saneamento Básico, as empresas do setor estão buscando adotar uma nova abordagem em relação à infraestrutura tecnológica.

Diante deste cenário, quais devem ser, então, os investimentos do setor para cumprir com a agenda do Marco Legal? A seguir, listamos as três perspectivas tecnológicas que circundam o tema.

O mercado está dividido, uns veem o setor de saneamento avançando, outros apontam que os investimentos estão represados em função dessa instabilidade nas mensagens do governo. Mas, um dado é inquestionável: mesmo que haja uma certa dificuldade em privatizações, o Marco Legal não deve retroceder, pois faz parte da agenda do novo governo o acesso da população brasileira à água potável, à coleta e ao tratamento de esgotos, sendo os pilares, até 2033, da Lei de saneamento básico.

De um lado, o mercado de saneamento segue em dúvida quanto às possíveis mudanças do novo governo em relação ao Marco Legal, sobretudo após editar uma medida provisória que tira da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento) a competência para instituir a regulação dos serviços para o setor. Apesar de sinalizar aos representantes da área que esta confusão será revertida, nada ainda foi oficialmente divulgado. Ao mesmo tempo, vemos avanços com concessões municipais e estaduais, além de empresas que seguem com seus planos de investimento - mesmo que de uma forma mais tímida - em busca de inovação.

Nova nota fiscal de telecom: o que muda para consumidores e empresas?

Empresas de telefonia que ainda não buscaram adequação aos moldes da nova NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica), modelo 62, precisam correr para substituir a Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (modelo 21) e a Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (modelo 22) pelo documento atualizado.

A partir do dia 1º de julho de 2024, as organizações do setor serão obrigadas a utilizar a nota eletrônica, que constará informações de cobrança mais simplificadas de contratos referentes aos serviços de telefonia móvel, banda larga fixa, telefonia fixa e TV por assinatura. E a previsão é que não haverá prorrogação do prazo da obrigatoriedade.

Com a mudança, as faturas serão uniformizadas e terão mais transparência ao usuário. Além disso, a NFCom permite que o Fisco acompanhe em tempo real as transações e pagamentos realizados pelas operadoras, reduzindo custos das empresas nesta atuação. Outra vantagem do novo modelo é que, com a automação dos processos, diminui-se também os riscos de correção ou autuação do órgão fiscalizador, bem como promove uma emissão mais facilitada do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). Ou seja, um sistema bem mais completo e simples. No entanto, há quem encontre percalços.

Se por um lado a NFCom vem para melhorar as informações ao contribuinte e facilitar os serviços fiscais, por outro, as empresas terão alguns desafios neste novo modelo, entre eles, o cadastro dos usuários. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foram contabilizados cerca de 336,7 milhões de novos contratos de telecomunicações somente em janeiro de 2023.

O número é expressivo quando o assunto é adaptação ao novo sistema, tendo em vista que empresas do setor contam com diferentes métodos de cobrança em seus bancos de dados, sendo que parte destas informações encontram-se com registros defasados e, por este motivo, não contarão com a validação dos atuais moldes fiscais. Além disso, as operadoras também devem considerar os inúmeros sistemas de billing operando sem integração, entre outros.

Como resolução para este processo de adaptação, as operadoras devem viabilizar um ambiente que capture estes dados em seus diferentes sistemas de faturamento instantaneamente. Dessa forma, será gerado um novo documento eletrônico com o layout exigido pela NFCom, independente do volume de transações e da quantidade de sistemas de faturamento que a empresa possuir. A estrutura também precisa prever o armazenamento de dados na nuvem, pois esse modelo possibilitará baixo custo de manutenção e atualizações do sistema.

Embora o impacto seja grande em diversos aspectos, essa mudança pode ser encarada como uma oportunidade entre as empresas, pois o processo vai gerar automatização nos meios de faturamento, dando mais fluidez no registro de informações e transparência ao usuário. Além disso, a NFcom promove a melhoria da qualidade da base de dados relacionado ao CPF ou CNPJ para qual será emitida a fatura, promovendo, assim, redução de erros e custos nos processos.

