99Moto promove acesso às periferias de cidades do Brasil

O 99Moto, serviço de intermediação de viagens por motocicletas da 99, completou um ano de atuação no Brasil. Presente em mais de 3 mil municípios, a categoria se consolida como uma solução para oferecer acesso a regiões periféricas e/ou menos estruturadas - cenário bastante comum em diversas cidades do país. De acordo com dados da 99, uma média de 66% das corridas por 99Moto em fevereiro de 2023 foi realizada fora das regiões mais ricas nas principais capitais onde o serviço opera.

Porto Alegre é a capital com mais corridas realizadas fora das regiões de maior renda, com 73% das viagens sendo feitas nas periferias. Na sequência aparece o Rio de Janeiro, com 71%; Recife, com 66%; Belo Horizonte, com 64%; Manaus, com 63%; e Salvador, com 60%.

Para a análise, foram separadas quatro faixas de renda, seguindo as definições do IBGE, e analisados dados de seis capitais do Brasil: Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Salvador.

"O 99Moto permite que o passageiro chegue a lugares onde o carro não chega, de maneira eficaz e mais econômica. Como as motocicletas são menores e ocupam menos espaço, permitem maior flexibilidade de acesso", reforça Igor Soares, Diretor de Operações de Duas Rodas da 99. "A modalidade faz parte do compromisso da 99 em oferecer um ecossistema de mobilidade com alternativas eficientes para cidades dos mais variados portes de todas as regiões do Brasil. Trata-se de um serviço democrático, pensado como uma alternativa para usuários que foram fortemente impactados pela crise econômica nos últimos anos, contribuindo com a melhora da qualidade de vida da população".

Por meio da intermediação de viagens por motocicletas, os passageiros conseguem acessar lugares que não são atendidos por outros veículos, como em vias estreitas ou íngremes. Além disso, têm acesso a uma modalidade de transporte que é cerca de 30% mais barato em relação ao 99Pop e também podem utilizar de maneira complementar ao transporte público, nos quilômetros finais.

A categoria 99Moto também representa mais uma fonte de ganho para os motociclistas brasileiros. No último ano, foram cerca de R$ 600 milhões em ganhos e incentivos repassados aos condutores parceiros da plataforma.

De acordo com dados do Ipea, mais de meio milhão de pessoas utilizam a motocicleta como ferramenta de trabalho no Brasil. Com a categoria, os parceiros que já trabalhavam com entregas, por exemplo, contam com mais uma possibilidade de ganho ou complemento financeiro, permitindo que atuem em qualquer momento, inclusive fora dos horários de pico do delivery. Além disso, o ganho para motociclistas com o transporte de passageiros é estimado em 30% a 50% maior do que em delivery de comida.