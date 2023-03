Evento gratuito debate papel do Uruguai no comércio exterior

Promover os investimentos, mostrar os atrativos e os benefícios produtivos do País e fortalecer a imagem do Uruguai às empresas, indústrias e investidores do Rio Grande do Sul são alguns dos objetivos da Agência Uruguay XXI em um evento que será realizado, de forma gratuita, no dia 13 de abril, das 14h às 17h, na Fiergs (salas 301 e 302).

Promovido pelo Grupo Hipermix e pela M.Stortti Business Consulting Group, o encontro pretende discutir temas como o regime de Zona Franca no país vizinho, o aeroporto de Melo como impulsionador de mais atividades e interações comerciais, o potencial de Melo como polo logístico para as indústrias brasileiras, programa de incentivos e a hidrovia entre o Brasil e o Uruguai, além de outros assuntos relevantes à economia dos dois países.

O evento contará com a presença dos representantes de Cerro Largo, José Yurramendi, Miguel Mestre e Fernando Sosa, do Diretor Executivo da Agência Uruguay XXI, Sebástian Risso, e da cônsul do Uruguai, Liliana Cristiana Buonomo, que, ao longo de todo o dia, apresentarão ao público um raio-X das possibilidades que se abrem à indústria gaúcha ao explorarem o potencial logístico uruguaio.

De acordo com Maurênio Stortti, CEO da M.Stortti Business Consulting Group, esta é uma oportunidade de abrir novas portas junto ao Uruguai. "Precisamos explorar alternativas promissoras. O Uruguai sempre foi um grande aliado das nossas atividades comerciais e é visível todo o investimento que estão fazendo para atrair novos parceiros comerciais", ressalta. As inscrições para o evento podem ser feitas, gratuitamente, pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (51) 98137-3812.