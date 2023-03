Começa pavimentação entre Segredo e Lagoão, no Centro do Rio Grande do Sul

A primeira etapa da obra de pavimentação da ERS-347, entre Segredo e Lagoão, começa a ser executada. Com aporte de R$ 3 milhões do governo do Estado, os serviços são realizados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes.

"A ordem de início foi dada em dezembro de 2022 e o contrato possui valor total de R$ 28 milhões para um segmento de 27,54 km. O restante dos investimentos necessários para a conclusão das atividades será disponibilizado conforme o avanço da pavimentação", explica o secretário Juvir Costella.

Além do asfaltamento, a ERS-347 vai contar com serviços de drenagem, construção de obras de arte correntes (estruturas para transpor obstáculos), obras complementares e sinalização. "As equipes estão nos quatro primeiros quilômetros, em Segredo, onde acontece a limpeza da rodovia, terraplenagem e drenagem. Na sequência, ocorre a aplicação das camadas de pavimentação, sub-base, base e revestimento asfáltico", afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

"À medida que as etapas iniciais progridem, as demais começam, até chegar a Lagoão. A intenção é de que as máquinas estejam sempre na pista, de modo a atender a demanda dos usuários da estrada no menor tempo possível, sem abrir mão da qualidade esperada pela população", acrescenta o diretor.

Para isso, a Diretoria de Infraestrutura Rodoviária (DIR) do Daer está atuando ativamente na fiscalização das intervenções em andamento no acesso municipal. "A nossa função é assegurar a manutenção do ritmo intenso de trabalho, que, com os novos aportes de recursos a serem realizados pelo Governo do Estado, deve continuar acelerado. Devido às características do relevo da região, a obra deve transcorrer sem muitas intercorrências", avalia o diretor da DIR, Richard Polo. As informações são da assessoria de comunicação do Daer.