Obras viárias de $ 65 milhões são inauguradas em Alegrete

O governador Eduardo Leite esteve em Alegrete, na Fronteira Oeste, neste domingo (26), para inaugurar e vistoriar obras de infraestrutura rodoviária que receberam recursos do Estado. As ações realizadas no município somam mais de R$ 65 milhões em investimentos do Tesouro por meio dos programas Avançar nos Transportes e Pavimenta.

A construção, realizada por meio de um convênio entre o Estado e a prefeitura de Alegrete, teve investimentos de R$ 3.081.790, sendo R$ 2.470.499 por meio do programa Avançar e contrapartida de R$ 611.291 do município.

A qualificação da área de acesso ao aeroporto representa a potencialização das conexões de negócios e turismo na região da Fronteira Oeste. A obra contempla 2,2 quilômetros de via asfaltada e 400 metros de ampliação da pista de pouso. Toda a pavimentação asfáltica do acesso foi concluída, restando a sinalização e o balizamento da pista a serem finalizados.

Logo depois, o governador inaugurou o lote 1 da pavimentação da RS-566, que liga Alegrete a Maçambará. Foram liberados ao tráfego 34,9 quilômetros de via pavimentada.

O investimento na rodovia em recursos do Estado, até o momento, é de R$ 61 milhões. A estrada encurtará significativamente as distâncias na Fronteira Oeste, unindo a BR-290 e a BR-472, com impacto positivo no escoamento da produção de grãos e carne bovina, expressivas na região, e redução de custos de frete.

O governador destacou os ganhos em mobilidade com a ligação regional e os benefícios para a logística e a geração de desenvolvimento econômico. "É uma obra que muda a realidade da região. Os municípios da Fronteira Oeste têm uma extensão territorial muito grande e, por isso, as distâncias percorridas também são muito longas. Essa pavimentação vai ajudar muito na mobilidade entre os municípios", disse Leite.

O prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, ressaltou que a estrada também beneficiará os municípios da Fronteira quanto ao acesso a serviços. "Essa obra com certeza facilitará muito para que toda a região seja atendida em termos de infraestrutura logística. Vai impactar também na área da saúde, já que muitos municípios como Maçambará, Rosário do Sul e Manoel Viana têm Alegrete como referência para atendimento, e os pacientes que precisam vir ao município serão beneficiados com essa infraestrutura", observou Amaral.

Também no domingo (26), o governador esteve em Uruguaiana para inaugurar a primeira etapa da revitalização da orla do rio Uruguai. A área turística junto ao Largo Beira-Rio abrange um espaço de 2 mil metros quadrados, próximo à ponte internacional que liga Brasil e Argentina, e oferece palco para eventos de artistas locais, academia ao ar livre e rampa de acesso a embarcações.

O ambiente recebeu intervenção paisagística com floreiras, iluminação de LED, bancos, lixeiras, arborização e instalação de piso de concreto. Este é o primeiro módulo de todo o projeto. As forças de segurança também receberão um espaço na área.

A nova orla teve investimento de R$ 723 mil do governo do Estado, por meio do programa Avançar no Turismo, e contrapartida de R$ 200 mil do município. "Celebramos a inauguração desta orla no Rio Uruguai. É um espaço de contemplação. Vai mudar a relação das pessoas com essa riqueza natural", destacou o governador.