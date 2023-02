Veículos 0km começam 2023 com preços em alta

Após terminar o último ano com um crescimento pouco superior a 5% em relação a 2021, o setor automobilístico brasileiro começou 2023 em baixa. De acordo com a Anfavea - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, apesar de um discreto aumento na comparação com janeiro de 2022, os patamares de mercado e produção seguem inferiores aos registrados antes da pandemia e até menores que os de janeiro de 2021. A entidade que representa os fabricantes de veículos destaca que o único indicador positivo no período foi o das exportações.

Em janeiro de 2023 foram produzidos aproximadamente 152,7 mil veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus), volume 5% superior ao do mesmo mês de 2022. A Anfavea explica que a maioria dos fabricantes teve a produção temporariamente paralisada por férias coletivas - forçadas pela escassez no fornecimento de componentes eletrônicos.

Ainda assim, o número é considerado baixo, uma vez que no mês de janeiro se produzia cerca de 200 mil veículos antes da pandemia. Em janeiro de 2023, os veículos zero quilômetro ano/modelo 2023 apresentaram uma ligeira queda nos preços médios em relação a dezembro do ano passado.

Os carros seminovos (até 4 anos de uso), em contrapartida, apresentaram um discreto aumento em janeiro na comparação com o último mês de 2022. Os carros usados (de 4 a 10 anos de uso) também registraram um pequeno aumento nos preços em praticamente todas as faixas de ano-modelo, com exceção dos veículos fabricados em 2017.

Embora tenham perdido apelo no mercado nos últimos anos - principalmente com o avanço dos SUVs - as minivans tiveram a maior valorização por categoria em janeiro. De acordo com o MVP da KBB Brasil, os modelos desse segmento registraram a maior variação de preços no primeiro mês de 2023 entre os 0km (1,56%). Os Roadsters foram os mais valorizados entre os seminovos (3,94%) e usados (4,91%).

Segmento em ascensão no Brasil, os veículos eletrificados passam a ter os preços monitorados pelo MVP da KBB Brasil. Nesta primeira avaliação, a variante movida a baterias do Mini Cooper foi o único modelo zero quilômetro a apresentar valorização (0,77%) em relação a dezembro de 2022. Entre os usados, o Renault Kangoo foi o elétrico mais valorizado (4,99%).

No segmento de híbridos, o SUV Range Rover foi o modelo que apresentou as maiores variações de preços entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023: 7,66% (0km) e 7,01% (seminovos). O MVP de janeiro de 2023 da KBB Brasil analisou 23.622 versões de veículos 0km, seminovos (até 3 anos de uso) e usados (entre 4 e 10 anos de uso) disponíveis no mercado para fazer o levantamento.

A tendência para os próximos anos é de aumento expressivo de veículos elétricos e híbridos da venda de carros. A indústria está tão empenhada para demonstrar as vantagens desse tipo de combustível que tem investido pesado. Sustentabilidade é palavra de ordem na Fórmula E, competição exclusiva de carros elétricos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Para dirimir os efeitos da poluição e promover uma competição enxuta, a categoria busca se associar diretamente a grandes centros urbanos. O contraste de carros elétricos em ambientes comumente ocupados por poluição de todos os tipos (sonora, visual e ambiental) é um fator estratégico da categoria, que limita seus eventos a apenas dois dias do fim de semana.

"No início da Fórmula E, quando batemos na porta dos governantes, procuramos as maiores cidades do mundo, porque normalmente são as que têm os principais problemas de emissão de poluentes. Fomos para Pequim, Berlim, Londres e Nova York. A princípio, os prefeitos nos olhavam como se fôssemos loucos. Você vai fechar o centro de Paris para fazer uma corrida de carro perto da Torre Eiffel?. Então, a primeira mensagem é que a Fórmula E corre no centro da cidade para enviar essa mensagem de que o carro elétrico é o primeiro passo para as cidades baixarem as emissões de carbono. A parte urbana da Fórmula E é o que a torna tão especial", explica Álvaro Buenaventura, diretor da Fórmula E na América Latina.