Empresas de helicóptero cobram até R$ 40 mil no litoral de SP após chuvas

A região, no litoral norte de São Paulo, foi fortemente atingida pelo excesso de chuvas, no fim de semana, que provocou mortes, deslizamentos de terras e alagamentos.

Uma outra companhia disse que cobrava, em média, R$ 17 mil para transportar até 5 pessoas, mas que não estava atuando no litoral paulista neste feriado, porque todas as aeronaves já tinham sido reservadas para outros eventos.

O funcionário afirmou que já tinha recebido mais de 50 ligações no dia à procura de transporte para sair do litoral.

Estradas bloqueadas, filas nos supermercados e hospitais levaram empresas de táxi aéreo a cobrar até R$ 40 mil para buscar turistas ilhados no litoral paulista, após as chuvas que devastaram a região no fim de semana.

Folhapress

Operadora logística inicia testes com caminhão movido a GNV

Em um novo passo dentro do seu programa de ESG (Meio Ambiente, Social e Governança), a operadora logística Luft Logistics acaba de iniciar os testes com um caminhão modelo VW 19.320 movido a GNV (gás natural veicular) e biometano. Além da redução de custos com combustível, o veículo reduz a emissão de CO² na atmosfera. Os testes de consumo e autonomia estão ocorrendo em coletas em clientes da Luft Healthcare localizados no interior do estado de São Paulo.

A integração à frota desse tipo de veículo, além de gerar redução de custos com combustível, diminui em 25% as emissões de CO² na atmosfera, segundo o fabricante MWM Motores. O motor possui 315 cavalos de potência e capacidade em cilindros de 172m³ de GNV.

"A previsão é de que, já em março, o caminhão opere na rota Itapevi (SP) - Rio de Janeiro (RJ)", afirma Wilson Medina, Gerente de Frota e Riscos da Luft Healthcare.

Segundo Angélica Nogueira, Diretora de Serviços da Luft Healthcare, a utilização de GNV permitirá a prática sustentável em longas distâncias, em complemento ao veículo 100% elétrico que, por enquanto, é utilizado em distâncias menores. "Trata-se de mais um importante passo de sustentabilidade nas nossas atividades", salienta a executiva.

Demandando expertise e alta complexidade, as operações logísticas na área da saúde envolvem desde armazenagem, transporte e cadeia fria até frete internacional, rastreamento, embalagem para transporte, gerenciamento de produtos com necessidades especiais, logística reversa, rastreabilidade e destinação ambiental.

Com matriz em Itapevi (SP) e filiais no Rio de Janeiro (RJ) e Itajaí (SC), a Luft Healthcare soma 180 mil m² de área total e mais de 100 mil m² de área construída. A empresa mantém cross docking em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Vitória (ES).

A empresa atende mais de 100 clientes do setor de saúde, operando mais de 200 mil posições de paletes e prestando serviços para toda a cadeia integrada. De sua expedição, saem anualmente milhões de medicamentos, vacinas, produtos para saúde e bem-estar pessoal, além de matérias-primas e outros insumos do processo produtivo.