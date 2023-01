ANTT publica criação do Programa Vias Seguras no País

De acordo com a assessoria de comunicação da ANTT. as concessionárias responsáveis pelas rodovias e ferrovias federais são as principais parceiras da ANTT na implementação bem-sucedida das ações previstas. O programa prevê ainda a participação de integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e Transporte, com ações alinhadas aos objetivos da indústria, da academia, do governo e do setor produtivo, podendo ainda serem convidados outros setores que porventura desempenhem atividades de interesse do programa.

O programa está alinhado às ações e aos compromissos do governo federal perante a Declaração de Estocolmo para a segunda década de segurança viária; ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Penatrans); e às políticas públicas voltadas para o setor, destacadamente a Política Nacional de Transportes (PNT), o Plano Nacional de Logística (PNL) e a Política de Modernização da Infraestrutura Federal de Transporte Rodoviário ( [email protected] ).

O PVS/ANTT compreenderá iniciativas até 2030, mas com metas estabelecidas para os primeiros 36 meses, que deverão ser apresentadas em até 60 dias após o estabelecimento do programa, que entrou em vigor no dia 2 de janeiro.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, por meio da Deliberação nº 409/2022, a criação do Programa Vias Seguras (PVS/ANTT), com o objetivo de prevenir e reduzir riscos e severidade de sinistros nas rodovias e ferrovias federais concedidas.

Contran publica regulamentação sobre o sistema de pedágio automático

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou, na semana passada, a Resolução nº 984/2022, que regulamenta a implementação do Free Flow, o sistema de pedágio automático e de livre passagem, sem praças físicas de pedágio, em rodovias e vias urbanas.

O sistema engloba o uso de tecnologias de leitura e identificação automática que facilita a fluidez operacional das vias. A cobrança das tarifas de pedágio será realizada a partir de março de 2023. O valor da tarifa variará se a passagem pelo pedágio eletrônico for durante a semana ou no final de semana/feriado. Por enquanto, a ferramenta está sendo testado via projeto-piloto.

A resolução ainda prevê a instalação de placas de sinalização vertical de indicação nos acessos e ao longo da via, de forma a garantir a informação prévia ao usuário de que o trecho é dotado de Free Flow.

O usuário da rodovia poderá utilizar os meios de sistema de autopagamento ou outra forma de pagamento estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito.

Segundo a norma, o não pagamento da tarifa de pedágio decorrente do trânsito em via dotada de Free Flow após o prazo de15 dias, iniciado no dia seguinte ao da passagem do veículo pelo ponto de leitura, conforme regulamentação do órgão ou pela entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, configura infração de trânsito.

A ANTT e a CCR RioSP estão trabalhando no projeto de implementação do Free Flow na BR-101/RJ (Rio-Santos), a partir de janeiro de 2023. É o primeiro sistema implementado em uma concessão rodoviária federal. Segundo informações são da assessoria de comunicação da ANTT, o projeto-piloto ocorrerá na BR-101/RJ (Rio-Santos).

Quanto às próximas etapas, a perspectiva é que nos primeiros meses de 2023 já sejam assinados termos aditivos e autorizações referentes a questões legais, contratuais, operacionais e de comunicação - esta última que prevê um forte trabalho de divulgação, conscientização e recepção junto aos usuários.

O que é o Free Flow

O Free Flow é uma técnica de cobrança eletrônica de pedágio, em que o veículo é detectado por pórticos, seja por meio da etiqueta eletrônica (TAG) ou da placa do veículo. No Brasil, atualmente, a cobrança da tarifa se dá por meio de praças de pedágios físicas, com base em valores previamente informados.

Entre as vantagens do Free Flow já conhecidas está a melhora na fluidez do tráfego - sobretudo em rodovias que atravessam áreas urbanas -, o desconto na tarifa, bem como a segurança do sistema de pagamento via etiqueta eletrônica (TAG), que está geralmente relacionado a um cartão de crédito, mas que também pode ser encontrado na modalidade pré-pago. A exemplo das áreas de maior fluxo de veículos, como é o caso de Santiago no Chile, também foi verificada a redução da poluição atmosférica, visto que diminuem as retenções de veículos em horário de pico.