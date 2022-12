Como a inteligência aumentada pode melhorar a experiência no setor de transporte

Augusto Borella

O conceito de Inteligência Artificial (IA) também está atrelado ao de Inteligência Aumentada, termo criado para designar modelos que utilizam o melhor da máquina e da capacidade humana para incrementar a performance cognitiva. Isso inclui aprendizagem, tomada de decisões e novas experiências. Nessas operações, o sistema automatizado assimila e compreende em qual momento deve requisitar a ação humana - uma dessas formas é quando detecta ambiguidades, por exemplo.

O uso desse tipo de inteligência pode ajudar muito o setor de transportes, sendo capaz de auxiliar no planejamento de viagens, na geolocalização de ônibus fretados, no transporte de cargas e, até mesmo, as empresas de e-commerce e delivery de alimentos, pois se integra de maneira efetiva e ágil com a análise de dados.

Essa rapidez se deve ao fato da Inteligência Artificial fornecer melhor desempenho na leitura e interpretação dos dados, ocasionando o aumento da produtividade e permitindo uma operação padronizada e alinhada aos objetivos de gestão da área de logística. Os relatórios que coletam e analisam informações, facilitando a tomada de decisões e gerando maior praticidade às empresas, possibilitam que elas fiquem à frente dos concorrentes, visto que é possível criar e implementar novas estratégias com mais velocidade ao verificar as atividades realizadas.

Outro benefício que vale ser ressaltado é a utilização dessa inteligência como instrumento de monitoramento dos veículos e cargas, pois permite maior controle do horário em que os motoristas estão trabalhando, da velocidade em que estão dirigindo, informações sobre as estradas que podem oferecer algum tipo de risco ou dos trechos que não comportam os veículos, entre outros dados. Tudo isso pode ser fornecido ao mesmo tempo e, por mais que a tecnologia tenha que organizar uma grande quantidade de tarefas, as chances de erro são relativamente baixas, bem como a execução de atividades. Ou seja, o número de falhas é menor em comparação ao trabalho humano.

Além das vantagens citadas acima, o prazo de entrega também é um fator impactado pelas melhorias, tendo em vista que os clientes podem ter o rastreamento de suas compras e as entregas podem ser mais rápidas, graças ao suporte que a IA fornece aos motoristas, criando, assim, uma ótima relação entre cliente e empresa, mediante um atendimento dentro do prazo, confiável e seguro - fatores que agradam aos consumidores e costumam conquistar sua fidelidade.

Portanto, a Inteligência Artificial atrelada à Inteligência Aumentada fornece eficiência nos atendimentos, reduzindo o tempo de resposta e facilitando o acesso ao histórico de cada cliente, além de garantir mais agilidade no fluxo de trabalho.

Esses fatores são essenciais, uma vez que proporcionam redução de custos por meio da automatização de atividades, otimização dos deslocamentos ao agrupar trabalhos geograficamente próximos, acesso a dados atualizados que facilitam o acompanhamento de métricas, com indicadores que garantem a satisfação dos clientes, e, por último, melhoram a rentabilidade, devido ao aumento da produtividade da equipe.

Além disso, é válido ressaltar que, durante a jornada evolutiva, a coleta de dados e as consequentes respostas para a área de negócios das empresas são primordiais. Por esse motivo, a adoção de Inteligência Artificial é um processo que sempre precisará passar por um ciclo contínuo de otimização. Somente dessa forma, as empresas conseguirão se destacar das outras e aprimorar cada vez mais suas próximas tomadas de decisões.

Diretor de produtos da Viasat, Intelie