Empresas aéreas devem voltar a lucrar globalmente em 2023

As companhias aéreas devem voltar a lucrar globalmente em 2023, estima a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês). No ano que vem, as empresas devem somar lucros de US$ 4,7 bilhões. Trata-se do primeiro resultado positivo desde 2019, nível pré-Covid-19, quando o setor reportou lucro líquido de US$ 26,4 bilhões.

"A retomada do setor é forte, com exceção do que acontece na China, mas no resto do mundo vemos uma recuperação contundente, embora abaixo dos níveis de 2019. O mercado doméstico já se recuperou", disse o diretor-geral da Iata, Willie Walsh, durante o evento anual Global Media Days, promovido em Genebra, na Suíça.

Em 2023, a região da América do Norte deve puxar os lucros, com US$ 11,4 bilhões, seguida da Europa (US$ 600 milhões) e Oriente Médio (US$ 300 milhões). Já as empresas da América Latina devem liderar os prejuízos, com perdas somadas de US$ 800 milhões, seguidas de Ásia-Pacífico (US$ 300 milhões) e África (US$ 200 milhões).

"A retomada não é espraiada, mas tivemos muitas aéreas lucrativas navegando por essa crise. As empresas que continuaram lucrando foram aquelas que operam carga. O problema continua sendo liquidez, tivemos muita queima de caixa durante a pandemia, mas estamos melhorando e ainda há muito trabalho a ser feito, estamos indo na direção certa", observou Walsh.

A Iata estima receitas de US$ 727 bilhões das companhias aéreas globalmente, alta de 43,6% sobre 2021. Para 2023, as receitas das empresas devem somar US$ 779 bilhões, alta de 7,1% sobre este ano.

Para este ano, a Iata estima que as companhias aéreas ainda devem somar perdas de US$ 6,9 bilhões globalmente. O resultado representa uma melhora significativa em relação ao prejuízo de US$ 42 bilhões registrado no ano passado e de US$ 137,7 bilhões em 2020.

Neste ano, apenas a América do Norte deve lucrar, com resultado positivo de US$ 9,9 bilhões, enquanto as outras regiões devem ter prejuízo: Ásia-Pacífico (US$ 10 bilhões), Europa (US$ 3,1 bilhões), América Latina (US$ 2 bilhões), Oriente Médio (US$ 1,1 bilhão) e África (US$ 600 milhões).

Apesar da forte retomada do setor de aviação, especialmente nos mercados domésticos, a demanda das companhias aéreas em 2023 ainda deve ficar abaixo do nível pré-pandemia. Segundo a Iata, a demanda medida em passageiro-quilômetro pago (RPK, no jargão do setor) no período deve ter queda de 14,5% sobre 2019.

Em 2022, a Iata estima queda da demanda de 29,4% sobre 2019. Já a oferta global em 2023, medida em assentos disponíveis por quilômetro (ASK), deve ficar 12,9% abaixo do patamar pré-covid. Para este ano, a estimativa para o indicador é de uma queda de 26,1% sobre 2019.

A demanda na América Latina em 2022 deve ter uma retração de 12,6% sobre 2019. Já para o ano que vem, a Iata projeta queda de 4,4% do indicador na mesma base de comparação. Já a oferta na região em 2022 deve apresentar um declínio de 11,4% sobre 2019, nível pré-Covid. Para 2023, a queda sobre o patamar pré-pandemia ainda deve ser de 5,8%.