MoveInfra anuncia investimento de quase R$ 80 bilhões

Cinco das maiores concessionárias de infraestrutura logística do País divulgaram uma "carta-manifesto" na quinta-feira passada para dizer que é momento de "construir o futuro e unir o País", com medidas do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva que ampliem a atração de investimentos, ofereçam segurança jurídica e garantam ações de responsabilidade socioambiental.

O documento é assinado pelos presidentes da Rumo, João Alberto Abreu; da EcoRodovias, Marcello Guidotti; da Ultracargo, Décio Amaral; da Santos Brasil, Antonio Carlos Sepúlveda; e da CCR Rodovias, Eduardo Camargo. Os empresários divulgaram o movimento "MoveInfra", que pretende integrar as demandas do setor junto ao poder público e demais setores.

Além disso, os grupos anunciaram investimento de ao menos R$ 78,4 bilhões no período entre 2023 e 2026.

Os executivos tiveram um encontro, em Brasília, com a ex-ministra Miriam Belchior, o governador eleito de São Paulo Tarcísio de Freitas, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o atual ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.

Na carta, os concessionários chamam "governo federal, nos estados e municípios, no Legislativo e no Judiciário, nos órgãos de controle e fiscalização" para "perseguir uma agenda transformadora nos próximos anos", na expectativa de que "não haja guinadas ou retrocessos no cenário legal e normativo".

Em relação a medidas para atração de investimentos, o grupo destaca algumas medidas que têm concentrado as discussões do governo eleito de Lula, como a aprovação de uma nova reforma tributária, com simplificação de impostos e de taxação de operações de infraestrutura.

Os empresários também chamam a atenção para a garantia de uma "lei trabalhista contemporânea e flexível", a ampliação das possibilidades de financiamento via mercado de capitais e o aperfeiçoamento do sistema de garantias de crédito.

Em relação à segurança jurídica, pedem o fortalecimento das agências reguladoras, o reforço das modalidades de autorização e autorregulação nos contratos de infraestrutura e a preservação das legislações vigentes para concessões e parcerias público-privadas (PPPs).

Sobre os compromissos socioambientais, as empresas sinalizam apoio irrestrito às metas climáticas e de emissões previstas pelo Acordo de Paris, em limitar o aumento da temperatura global em 1,5°C, no máximo, e atingir a meta de carbono neutro até 2050. Pedem ainda a "uniformização nacional das regras de licenciamento ambiental" e prometem "engajamento total em novas tecnologias e métodos para reduzir as emissões de CO2.

O MoveInfra será liderado por Natália Marcassa, que foi secretária de fomento, planejamento e parcerias (SFPP) no Ministério da Infraestrutura, comandado por Tarcísio de Freitas. "Nos próximos cinco anos, essas empresas vão investir R$ 78 bilhões, o que é muito mais do que o governo federal investiu. Essas empresas têm valor listado em bolsa de R$ 68 bilhões e geram mais de 100 mil empregos. É com essa credibilidade que queremos fazer a discussão de longo prazo da infraestrutura", comentou Marcassa.

Na carta, as empresas defendem "a responsabilidade fiscal, a continuidade do programa de concessões, um ambiente regulatório previsível e a agenda de sustentabilidade ambiental e social, pautados sempre pela ética".

"Temos R$ 78,4 bilhões previstos em projetos contratados, expansão de capacidade e investimentos recorrentes nos próximos cinco anos. Para dar dimensão da grandeza do nosso compromisso: todos os investimentos federais na área de transportes somaram R$ 59,2 bilhões no último quinquênio (2017-2021)", declaram as empresas.

As concessões de infraestrutura ganharam força no segundo mandato do governo Lula, prosseguiram durante as gestões Dilma e Temer e foram impulsionadas no governo Jair Bolsonaro.