Grupo de transição aponta corte de 98% em infraestrutura turística

O grupo de trabalho da área de turismo do governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) identificou corte de 98% em infraestrutura turística no orçamento da área para o ano que vem em relação a 2022. As informações são da Folhapress.

O valor previsto no orçamento para 2023 é de R$ 1,87 milhão, contra R$ 150,2 milhões no presente ano, segundo dados apresentados ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e pelo deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ), um dos membros do grupo de trabalho.

A infraestrutura turística abrange construções, equipamentos e instalações em transporte, conectividade, segurança, estradas, orientações, entre outros.

No encontro, Freixo apresentou dados a Alckmin, coordenador do governo de transição, a respeito de ranking elaborado pelo Fórum Econômico Mundial a respeito de potencial turístico de 120 países. Em relação a infraestrutura, o Brasil caiu 20 posições entre 2017 e 2021 e hoje ocupa a 60º lugar.

O grupo de trabalho também identificou corte de 74% no orçamento da área para o ano que vem em relação a 2022, além de previsão para investimento de apenas R$ 19 milhões.