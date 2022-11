Falta de peças já afeta os resultados da indústria de aviões

A falta de peças, além de mão de obra, para a fabricação de aviões - problema que afeta Boeing, Airbus e Embraer há meses -, começa a ter efeitos negativos nos balanços financeiros das empresas e não deve ser uma questão resolvida antes de meados de 2023. As informações são da Agência Estado.

Nas últimas semanas, o presidente da companhia brasileira, Francisco Gomes Neto, e o da americana, Dave Calhoun, afirmaram que não veem uma solução rápida, mas que acreditam que conseguirão, ao poucos, aumentar suas produções em 2023, conforme os atrasos na entrega de suprimentos diminuírem. O presidente da Airbus, Guillaume Faury, também disse que o entrave deve durar ao menos até o fim do primeiro semestre.

A crise decorre das interrupções das cadeias de produção durante a pandemia e do aquecimento do mercado de trabalho nos países avançados. Nos Estados Unidos principalmente, após receber auxílio financeiro quando as atividades foram interrompidas por causa da Covid-19 e depois de se acostumarem ao trabalho remoto, muitos trabalhadores não querem voltar aos padrões pré-pandemia. Isso reduziu a mão de obra disponível, elevou os salários no país e tem dificultado as contratações pelas empresas. No caso do setor aéreo, o problema atinge não só os fabricantes de aviões, mas também seus fornecedores.

"As receitas continuarão a ser significativamente impactadas até que a cadeia de suprimentos global se estabilize, a escassez de mão de obra diminua, as entregas aumentem e o setor de aviação comercial se recupere dos impactos persistentes da pandemia", diz o relatório de divulgação de resultados do terceiro trimestre da Boeing.

O problema da falta de peças e de trabalhadores foi a questão central das teleconferências sobre os resultados do terceiro trimestre que as três empresas realizaram com investidores recentemente.

Executivos de companhias aéreas já haviam destacado que o problema se estende por todo o setor e que acrescentariam voos extras a suas malhas se recebessem aeronaves cuja entrega está atrasada. Para o presidente da Airbus, o principal empecilho é a escassez de trabalhadores. O da Boeing destacou os atrasos na entrega de motores, e o da Embraer, além da falta de motores, a de equipamentos para as cabines.

Em nota, a companhia americana afirmou estar trabalhando em "estreita colaboração com os fornecedores para equilibrar a oferta e a demanda e mitigar riscos que possam afetar a estabilidade e a eficiência em nossa cadeia de fornecimento". A Airbus não quis comentar o assunto, e a Embraer não respondeu até a conclusão da edição.