Avança projeto de lei que regulamenta as atividades dos operadores logísticos

A Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 9 de novembro, o Projeto de Lei 3757/2020, que regulamenta a atividade dos operadores logísticos (OLs) no Brasil. O texto foi proposto pela Associação Brasileira dos Operadores Logísticos (ABOL) em 2020, com o objetivo de trazer maior segurança jurídica ao setor, reduzindo a burocracia e, consequentemente, melhorando o dia a dia operacional dessas empresas e atraindo novos investimentos. Atualmente, a figura do OL, que oferece serviços integrados de transporte, armazenagem e gestão de estoques de mercadorias, não está prevista em nenhuma norma legal ou administrativa.

Ao longo dos últimos dois anos, o PL foi construído a várias mãos, com o apoio dos deputados federais Hugo Leal (PSDB/RJ) e Carlos Chiodini (MDB/SC), autor e relator do projeto, respectivamente. Agora, a proposta precisa ainda ser aprovada pelas demais comissões da Câmara e também do Senado Federal.

Conforme Leal, todo o trabalho realizado até agora busca trazer mais conforto jurídico e operacional às empresas que movem o País pela logística.