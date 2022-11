Circuito Viva Palestras reúne lideranças femininas do setor de transportes

Lideranças femininas do setor de transportes participam da segunda edição do Circuito Viva Palestras, que ocorre no dia 18 a bordo do barco Viva Guaíba. As palestrantes convidadas são as executivas Luana Fleck, diretora no grupo Ouro e Prata, Roberta Caldas, presidente da Transpocred, e Thaís Bandeira, diretora de Negócios da Kodek Express. Elas vão debater os desafios, cases e o papel feminino junto do setor de transportes.

O evento ocorre entre 17h e 19h30min com acesso pelo armazém B3 do terminal hidroviário de Porto Alegre (Av. Mauá, 1050), junto ao Cais Mauá. “Estamos felizes em estar consolidando essa série de encontros, especialmente trazendo essa questão fundamental que são as nossas lideranças femininas à frente do setor de transporte. Que, historicamente, sempre foi majoritariamente masculino. Esse momento também marca a forte aproximação com o público frente às possibilidades oferecidas pelo catamarã Viva Guaíba. Cada vez mais percebemos no mercado a busca de novidades e novas experiências", avalia Luana, idealizadora do evento.

Os ingressos estão sendo comercializados ao preço de R$ 120,00 cada para o público geral e R$ 100,00 o convite para os parceiros oficiais do Viva Guaíba pelo site da Sympla (https://www.sympla.com.br/).

Segundo Luana, a realização de eventos, palestras, meetings com lideranças e demais atividades de cunho empresarial fora do ambiente organizacional tendem a ter maior valor. “O Circuito Viva Palestras tem o propósito de combinar conhecimento, experiência e entretenimento, através de um evento numa embarcação”, define a executiva.

O Viva Guaíba é uma embarcação do grupo Ouro e Prata que oportuniza pacotes com diferentes roteiros de navegação, infraestrutura de bordo, tripulação, iluminação, sonorização, serviço de garçons, copa, limpeza e coordenador de bordo. A velocidade é menor do que a do catamarã (9 a 10 nós no barco turístico contra 21 nós no que liga as duas cidades). Mais informações em @vivaguaibacatamara.