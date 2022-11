Praticidade é prioridade máxima para os passageiros

"Hoje, os viajantes esperam ter a mesma experiência online que eles têm em grandes lojas como a Amazon. Os canais de vendas das companhias aéreas estão melhorando a resposta a essas necessidades, permitindo que as empresas aéreas apresentem ofertas completas aos viajantes. Isso coloca o passageiro no controle de sua experiência de viagem, podendo escolher as opções de viagem que deseja com modalidades de pagamento convenientes", disse Muhammad Albakri, vice-presidente sênior de serviços de distribuição e liquidação financeira da Iata.

A proximidade ao aeroporto foi a principal prioridade dos passageiros na escolha do local de partida (75%). Isso foi mais importante do que o preço da passagem (39%).

Os passageiros querem praticidade ao planejar suas viagens e ao escolher o local de partida. Sua preferência é voar de um aeroporto perto de casa, ter todas as opções de reserva e serviços disponíveis em um só lugar, pagar usando o método de pagamento preferido e compensar suas emissões de carbono com facilidade.

Confira os resultados do estudo realizado pela Associação Internacional de Transporte Aéreo

 Facilitação de viagens

 A maioria dos viajantes está disposta a compartilhar suas informações de imigração para um processamento mais conveniente.

37% dos viajantes relataram que foram desencorajados a viajar para um destino específico devido aos requisitos de imigração. A complexidade do processo foi destacada como o principal obstáculo por 65% dos viajantes; 12% mencionaram os custos e 8%, o tempo. Nos locais que exigem visto de entrada, 66% dos viajantes desejam obter o visto online antes de viajar, 20% preferem ir ao consulado ou embaixada e 14% gostariam de obter o visto no aeroporto.

83% dos viajantes disseram que compartilhariam suas informações de imigração para acelerar o processo de chegada ao aeroporto. Embora seja um índice alto, está um pouco abaixo dos 88% registrados em 2021.

 "Os viajantes disseram que ainda há obstáculos para viajar. Países com procedimentos de visto complexos estão perdendo benefícios econômicos que esses viajantes trazem. Nos países que eliminaram a exigência de visto, turismo e viagens prosperaram. E para os países que exigem visto para certas categorias de viajantes, o uso de processos online e as informações compartilhadas pelos viajantes com antecedência seria uma solução vantajosa para todos", disse Careen.

 Processos no aeroporto

 Os passageiros estão dispostos a usar a tecnologia e se adaptar aos processos para melhorar a praticidade da experiência no aeroporto e gerenciamento de sua bagagem.

 Os passageiros estão dispostos a concluir os processos fora do aeroporto. 44% dos viajantes identificaram o check-in como sua principal escolha de processo fora do aeroporto. O procedimento de imigração foi a segunda principal opção com 32%, seguido pela bagagem. E 93% dos passageiros estão interessados em um programa especial para viajantes confiáveis (verificação de antecedentes) para agilizar as verificações de segurança.

 Os passageiros estão interessados em mais opções de manuseio de bagagem. 67% estariam interessados em busca e entrega da bagagem em casa e 73% em opções de check-in remoto. 80% dos passageiros disseram que seria mais provável despachar uma bagagem se pudessem monitorá-la durante toda a viagem. E 50% disseram que já usaram ou teriam interesse em usar a etiqueta de bagagem eletrônica.

 Os passageiros veem valor na identificação biométrica. 75% dos passageiros querem usar dados biométricos em vez de passaportes e cartões de embarque. Mais de um terço já experimentou o uso de identificação biométrica em suas viagens, com a taxa de satisfação de 88%. Mas a proteção de dados continua uma preocupação para cerca de metade dos viajantes.

 "Os passageiros claramente consideram a tecnologia como um item fundamental para melhorar a praticidade dos processos no aeroporto. Eles querem chegar ao aeroporto prontos para voar, passar pelo aeroporto de ponta a ponta com mais rapidez usando a biometria e saber onde está sua bagagem o tempo todo. A tecnologia existe para apoiar esta experiência ideal. Mas precisamos da cooperação de toda a cadeia de valor e dos governos para que isso aconteça", disse Careen.

 O setor está pronto para usar a biometria nos processos no aeroporto por meio da iniciativa OneID da Iata. A Covid-19 ajudou os governos a entender que os passageiros desejam compartilhar informações de viagem diretamente com eles antes da viagem e que os processos biométricos podem melhorar os procedimentos de segurança e facilitação e usar recursos escassos com mais eficiência. A proliferação de portões eletrônicos nos aeroportos mostra quais eficiências podem ser alcançadas. A prioridade é apoiar os padrões OneID com regulamentação para permitir que seu uso crie uma experiência perfeita em todas as partes da jornada do passageiro.