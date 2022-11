Empresa gaúcha lança solução para logística reversa

A administração do transporte de mercadorias tem impacto direto na eficiência logística de uma empresa. Quando ela trabalha com mais de uma transportadora, essa gestão é ainda mais crítica. É aí que entra a tecnologia, com a missão de otimizar as operações, especialmente no que diz respeito a cargas extraviadas ou danificadas.

Foi com foco nesta demanda que a eSales, empresa gaúcha, desenvolveu o gerenciador de devolução e ressarcimento de cargas. A ideia foi suprir a necessidade de clientes da companhia, que faziam esse controle manualmente, por e-mail ou tabelas.

A solução tem como objetivo reduzir os danos materiais, a reincidência de erros e assegurar o reembolso quando a carga é prejudicada por transportadoras durante o trajeto.

"A ferramenta integra o fluxo de informações entre embarcador e transportador para facilitar o controle de avarias. O transportador responde a um SLA (Acordo de Nível de Serviço), que ele pode julgar ok ou não. Então, o embarcador vai decidir se vai cobrar o prejuízo da outra parte ou se o problema ocorreu na própria operação", detalha Thiago Miranda, Product Owner da eSales.

O gerenciador de devolução e ressarcimento estava em fase piloto desde fevereiro. Lançado oficialmente este mês, já atende empresas do setor farmacêutico. Em pouco tempo de uso, esses clientes já percebem resultados positivos, como tempo de reação mais rápido, histórico de cobranças registrado, aumento nos ressarcimentos e otimização de processos.

A solução auxilia ainda para uma maior eficiência na gestão da operação e na melhoria do serviço realizado pelas transportadoras.

"Os relatórios produzidos no final do mês sobre a performance das transportadoras são baseados no SLA. Isso é bem importante para fazê-las cumprir o seu dever de entrega e resposta aos incidentes dentro dos prazos, o que indiretamente gera um aumento na qualidade dos serviços prestados aos embarcadores", explica o Architecture Team Leader da eSales, Danilo Pimentel.

Segundo o CRO do Grupo eSales, Voltér Trein, a plataforma é um investimento inteligente em especial para o segmento farmacêutico, mas também pode ser implementada em outras áreas do mercado.

"Produtos de higiene pessoal, limpeza, móveis e eletrodomésticos, por exemplo, são itens de longa duração. Medicamentos, por outro lado, têm como característica marcante prazos de validade mais curtos, o que exige uma agilidade ainda maior na logística", considera o executivo. "Produtos perecíveis, em geral, precisam de uma solução como esta - o mercado de laticínios e derivados, por exemplo, pode ser profundamente beneficiado pela interface", analisa. As informações são da assessoria de comunicação da eSales.