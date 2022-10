‘Asfalto morno’ já supera 30% do total aplicado nas ruas e avenidas de Porto Alegre

A capital gaúcha foi a primeira no Brasil a investir no asfalto morno e completou o mês de setembro com 31,32% da pavimentação nas vias públicas com o uso dessa tecnologia. Os dados sobre a utilização em Porto Alegre do que é conhecido em outras partes do mundo como ‘warm mix asphalt’ são da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMURB).

O asfalto morno proporciona a redução de mais de 30% no consumo de combustível na usina de asfalto, redução de 15% nas emissões que causam o aquecimento global e aumento estimado de 20% na durabilidade da pavimentação, devido à redução na oxidação do ligante. A multinacional americana Ingevity é a produtora mundial da tecnologia ‘Evotherm’, que viabiliza a produção do asfalto morno a temperaturas pelo menos 40º C abaixo das habituais para produção do asfalto convencional.

“O inverno gaúcho é rigoroso e é necessário buscar alternativas para manter a celeridade do serviço. Com a implementação do asfalto morno desde o ano passado, conseguimos avançar com as melhorias na cidade, mesmo em dias com baixas temperaturas. Isso é fundamental para cumprirmos nossa programação e entregar ruas melhores aos cidadãos de Porto Alegre”, afirma o secretário municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Marcos Felipi Garcia.

A tecnologia é adequada para qualquer época do ano, mas é largamente utilizada em regiões mais frias. O asfalto morno, além de oferecer redução de custos, corte nas emissões de gases poluentes e proporcionar aumento da durabilidade do pavimento, resolve o problema da aplicação do asfalto em dias frios, como ocorre no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e nas regiões serranas de Minas Gerais.

“Estamos nos aproximando de 5% de todo o asfaltamento realizado no Brasil, ainda distante dos percentuais em outras partes do mundo, mas já registramos um crescimento expressivo desde o início de 2021, quando as vantagens do asfalto morno começaram a ser compreendidas pelos gestores públicos no Brasil. A tendência é esse percentual continuar crescendo”, afirma o gerente de negócios da Ingevity para o Brasil, Hernando Macedo Faria.

Na Europa e na América do Norte, o asfalto morno responde por quase metade de toda a pavimentação. No Brasil, a solução da Ingevity vem sendo aplicada desde 2015, mas o uso dessa tecnologia cresceu a partir de 2021, com a adoção para vias urbanas em Porto Alegre e Curitiba, e em estradas de Santa Catarina e São Paulo.