Com investimento de R$ 92 milhões, Porto de Imbituba homologa empresa que executará as obras de melhorias no Cais 3

A SCPAR Porto de Imbituba homologou, na quinta-feira da semana passada (20), o resultado final da sessão pública de licitação para contratar a empresa de engenharia que fará a obra de recuperação e reforço do Cais 3 do Porto de Imbituba. A vencedora foi a paranaense Cejen Engenharia, com proposta de R$ 92,09 milhões. A abertura do certame ocorreu em setembro e contou com seis concorrentes. Agora, o processo segue para assinatura do contrato.

Construído há mais de 40 anos, atualmente o Cais 3 é responsável por cerca de 30% da movimentação do Porto. A recuperação e reforço do atracadouro irá viabilizar o recebimento de navios maiores no local, passando do limite atual de 205 metros de comprimento total para embarcações com até 271 metros. Também permitirá a instalação de novos equipamentos de movimentação de cargas, como um shiploader de até 2.500 toneladas/hora, aumentando a capacidade operacional do Porto de Imbituba.

Após a assinatura do contrato com a Cejen Engenharia, a previsão é de que a obra seja realizada em até 30 meses e dividida em quatro fases. No período, a vencedora deverá realizar reparos superficiais e profundos no concreto, colocar pavimento rígido em parte da retroárea, fazer o reforço estrutural das estacas de sustentação, o que alargará o berço em aproximadamente 2,5 metros, readequar a drenagem e construir dois dolfins de atracação/amarração de embarcações.