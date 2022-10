10º Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística da AHKRS debate o desenvolvimento do setor

Com foco em negócios em oportunidades na área de logística, a Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul (AHKRS) promoveu o 10º Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística da AHKRS. O evento, realizado no dia 19 de outubro, no Hotel Deville, em Porto Alegre, debateu temas cada vez mais presentes no dia a dia das empresas, como logística para o e-commerce e evoluções no transporte marítimo, na logística portuária e no shipping (envio).

Entre os palestrantes convidados, estiveram os principais players do mercado gaúcho e representantes de renome internacional do setor, que apresentaram cases e fomentaram o debate em torno do desenvolvimento de negócios para o segmento.

O evento foi aberto pelo cônsul-geral da Alemanha no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, Milan Andreas Simandl, pelo presidente da AHKRS, Cleomar Prunzelm, e pelo coordenador do Comitê de Infraestrura e Logística da Câmara Brasil-Alemanha, Renê Wlach.

Wlach, que também é diretor comercial da Wilson Sons na unidade de negócios Tecon, em

Rio Grande, disse que o evento representou um importante momento de troca para o setor da infraestrutura e logística. "É muito importante que tenhamos um espaço como esse. Muitos profissionais empenhados em trocar e absorver conhecimento", refletiu.

Entre os temas abordados nos painéis do período da manhã, estiveram logística de suprimentos, energia, e logística e distribuição no e-commerce. Na sequência dos debates, à tarde, foram abordados temas como transporte marítimo e gargalos logísticos, estrutura portuária e evolução e perspectivas do shipping.

Ao final de todas as apresentações, os palestrantes da tarde juntaram-se ao palco para ouvir os questionamentos da plateia e consolidar os assuntos abordados ao longo do dia. Os convidados seguiram os debates em torno das exportações do Brasil e a situação atual dos portos, considerada um verdadeiro desafio para produtores, empresas e para o setor de logística.

Nessa ocasião, os palestrantes também fizeram algumas projeções para o futuro do setor. "A gente dependeu muito da China nos últimos anos, mas vejo com boas possibilidades que se volte a mandar sapatos, por exemplo, da cidade de Rio Grande para os Estados Unidos. Estamos exportando muitas frutas para a Europa também, e isso é ótimo", conjecturou Leandro Barreto, consultor da Solve Shipping.

O 10º Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística da

AHKRS também foi uma oportunidade para que os profissionais do setor conhecessem algumas tecnologias promissoras para o futuro do mercado, como a possibilidade de utilização da luz UVC para a esterilização de embalagens e contêineres, e sistemas automatizados de armazenagem nos portos, que podem agilizar os embarques e economizar espaço nos armazéns, como é o caso dos centros de distribuição logísticos, estruturas metálicas de armazenamento vertical.

Leia mais nas páginas 2 e 3