Número de prefeituras que buscam a concessão do serviço de saneamento ainda é baixo, avalia advogado

O novo Marco Legal do Saneamento, em vigor desde 2020, determina que até 2033 os municípios devem implementar 100% do abastecimento de água e 90% do tratamento de esgoto. Atualmente, empresas privadas correspondem a apenas 8% do mercado de saneamento básico no Brasil, mas já respondem por mais de 25% dos investimentos aplicados no setor. No Rio Grande do Sul, o município de Araricá já trabalha para conceder o serviço de saneamento à iniciativa privada. A estruturação do processo é realizada pelo escritório MF Klein Advogados desde agosto do ano passado. Mateus Klein, sócio do escritório, avalia que o número de prefeituras que estão trabalhando para conceder o serviço de saneamento à iniciativa privada ainda é muito tímido, considerando a demanda de estruturações necessárias para atingir as metas de universalização.

Jornal do Comércio – De que forma o escritório atua junto à prefeitura de Araricá para formatar a concessão do serviço de saneamento no município?

Mateus Klein – O escritório realiza a estruturação do processo de concessão, com a realização de etapas de diagnóstico, análise regulatória, auxílio na estruturação financeira, garantias e técnico-operacional, emissão de notas técnicas e estruturação jurídica, inclusive minutas de edital, contrato e anexos jurídicos. Após a etapa inicial de diagnóstico, se chegou no entendimento que a concessão era a melhor forma de contratualização para universalizar os serviços.

Desde agosto de 2021, iniciamos o levantamento de dados e realização de diagnóstico preliminar para identificar os modelos possíveis de contratações públicas e apontar o melhor modelo jurídico para contratualização, passando pela regulação local do serviço com a aprovação de projeto de lei na Câmara de Vereadores e, com as etapas de estudos técnicos, análise econômico-financeira, consulta pública, edital e minuta de contrato, num prazo de 12 meses para a publicação do edital.

JC - Quais as atribuições que a empresa vencedora da concessão do saneamento em Araricá deverá ter?

Klein - A concessionária que vencer o processo licitatório deverá elaborar um Plano de Investimentos e Operação que necessita contemplar a universalização. No primeiro ano de contrato, cabe à concessionária realizar o cadastramento, instalar hidrômetros e prover o abastecimento de água da população em 99% das economias. Até o sétimo ano da concessão, a concessionária precisará instalar toda a rede de esgoto e construir as estações de tratamento. Além disso, compete instalar laboratórios de controle da qualidade da água e dos efluentes, montar centro de atendimento ao usuário consumidor, ter equipes de atendimento. E, por força do regulamento dos serviços, necessita cumprir metas de recapeamento de pavimentação.

JC - Quando encerra o processo para definir a empresa que fará o saneamento na cidade?

Klein - Após o recebimento das propostas e em não havendo nenhuma disputa judicial ou recurso administrativo, estima-se o prazo de que em até 30 dias deve ser publicada a ata de julgamento do processo de licitação, após a conferência dos documentos de habilitação e de garantia da proposta.

JC - Com a aprovação do Marco Legal do Saneamento, qual a projeção de adesão de prefeituras no Rio Grande do Sul e no País a esse modelo?

Klein - Segundo dados de mercado, entre 2020 e julho de 2022 foram realizados no Brasil cerca de 18 certames na área de saneamento e estão em estruturação cerca de 26 outros processos de parcerias entre governo e iniciativa privada para prestação de serviços no setor. Isso ainda é muito tímido, considerando a demanda de estruturações necessárias para atingir as metas de universalização.

Nos próximos 4 anos, segundo dados da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON), são previstos cerca de R$ 308 bilhões em investimentos no setor e até 2033, mais R$ 550 bilhões. Até 2022 foram investidos ou contratualizados menos de R$ 50 bilhões em investimentos. Isso demonstra que ainda há muito o que fazer. As prefeituras terão que buscar profissionais para estruturar esses projetos para que a contratação possa resultar em resultados efetivos frente a necessidade de universalização.

JC – Quais órgãos serão responsáveis por fiscalizar a concessão dos serviços de saneamento nas cidades?

Klein - Os órgãos responsáveis por fiscalizar as concessões dos serviços de saneamento são as agências reguladoras e a prefeitura. As agências reguladoras são responsáveis por regular a questão tarifárias e o serviço prestado. A prefeitura fiscaliza o contrato e pode exigir o cumprimento de metas, resolve conflitos, dentre outros. Por isso, será importante que os entes públicos se cerquem de consultorias para acompanhar a execução contratual.

JC - As decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2017, que permitem a cobrança de IPTU de quem usar espaço ou imóvel da União, podem influenciar na questão das concessões de saneamento nos municípios?

Klein - As redes são públicas, porém executadas e operadas por uma empresa privada. No caso das estações, por mais que o poder público desaproprie alguma área, o concessionário irá devolver ao final da concessão, pois a área será do município.

Por uma questão até de modicidade tarifária, podem os municípios instituir leis locais que isentem de IPTU essas áreas utilizadas para a execução dos serviços. Se cobrar IPTU isso entra na conta de despesas, se não cobra, pode exigir menor tarifa.

JC – De que forma as melhorias no setor de saneamento contribuem para a economia do País?

Klein - O mercado do saneamento no Brasil talvez seja o maior nicho de demanda de infraestrutura no mundo, face o altíssimo déficit do setor e das dimensões continentais do nosso País. Como o serviço é de competência municipal, cabe às prefeituras buscarem consultores para que possam auxiliar os gestores a estruturarem o modelo mais adequado para contratualização e atingir as metas de universalização do serviço. Investir em saneamento é investir em setores correlatos como: saúde, construção civil, máquinas e equipamentos, tubos e conexões, ferro e eletroeletrônicos. Sem mencionar que um ambiente com saneamento atrai investimentos para o local e fomenta a economia da região e proporcionará um salto de qualidade na sociedade brasileira.