Tecnologia ajuda a vender mais na Black Friday

Organizar a operação em uma única plataforma como o sistema ERP vai auxiliar o negócio a ter as informações centralizadas e processos automatizados que agilizarão a operação, diminuirá erros e falhas de comunicação, além de sobrar mais tempo para os colaboradores focarem seus esforços em atividades estratégicas. As informações são da assessoria de comunicação da Triyo Tecnologia.

Disponibilizar vários meios de pagamento é uma boa estratégia para aumentar as vendas. Ter os canais de vendas e e-commerce integrados aos marketplaces ajudará a ter agilidade nas operações, principalmente no e-commerce, pois as informações de cadastro já serão disponibilizadas no CRM, na emissão de nota fiscal, logística, otimizado muito os processos.

Investir na divulgação, pois de nada adiantará ter estoque e sistemas e não divulgar. Ter presença em todos os canais que o consumidor está, seja e-commerce, loja física, marketplaces, revendedores, etc. Quanto maior o seu modo de distribuição, melhor a visibilidade do negócio e experiência do consumidor.

Analisar o mercado e histórico de compras dos clientes vai ajudar a empresa a entender quais produtos terão maior probabilidade de compras e assim, promover promoções e descontos mais atrativos aos clientes. Com a ajuda de um bom CRM, essa tarefa fica automatizada e com mais segurança das informações para a tomada de decisão.

Vale lembrar alguns pontos que necessitam ser estruturados para que a empresa aumente as vendas na Black Friday: Planejar com antecedência as estratégias de vendas, preço e marketing e alinhar todo o processo com a equipe.

Os clientes começam a pesquisar itens para a data promocional até um mês antes, portanto, a infraestrutura de vendas, marketing e sistemas deverá estar preparada para esta demanda antes disso. No mercado competitivo, as empresas precisam se diferenciar oferecendo a melhor experiência de compra aos consumidores, seja na diversidade de produtos, preços, parcerias, agilidade de entrega e atendimento pós-venda.

O estudo do Google indica que as vendas nos estabelecimentos físicos, por exemplo, cresceram 3,5 vezes na sexta-feira de ofertas em relação às outras sextas-feiras do ano. Ser uma empresa omnichannel será um dos pontos chaves na Black Friday.

O estudo também menciona que não só o consumo aumentará na Black Friday, mas também em outras datas importantes no segundo semestre deste ano, como Dia das Crianças, Copa do Mundo, Natal e Réveillon.

A intenção de compra por produto indica que 34% das pessoas pretendem comprar roupas e calçados, 32% pretendem gastar com alimentação e bebidas e 26% preferem investir na educação, com cursos e escolas.

Como o ERP otimiza a gestão estratégica e inteligente do negócio

- Gestão de estoque: todas as informações sobre o estoque ficam centralizadas no ERP e a empresa controla a entrada e saída das mercadorias, disponibilidade e entrega Planejamento de vendas: é possível gerar diversos relatórios sobre o comportamento do consumidor e, com isso, as equipes têm mais informações para criar campanhas promocionais mais assertivas.

- Integração de dados: Integração do sistema ERP aos marketplaces. Assim, as ofertas e disponibilidade dos produtos estarão sempre atualizadas com dados reais em todos os canais de vendas.

- Otimização na emissão de Notas fiscais: o ERP automatiza e agiliza o processo de emissão de notas, disponibilizando as informações necessárias para cumprir as obrigações legais de maneira muitos mais simples.

- Gestão Logística: a ferramenta ERP ajudará a empresa a realizar uma boa gestão do pedido em processo, atualizando os status como separação do produto, empacotamento, despacho, transporte e entrega.

- Melhoria no atendimento ao consumidor: com todos processos organizados e informações disponíveis, fica mais fácil para atingir maior excelência no atendimento ao cliente.

- Integração com e-commerce: o ERP pode ser integrado facilmente ao e-commerce aumentando a otimização dos processos. A integração é um dos pontos chaves para uma melhor comunicação e centralização das informações. Trata-se do processo de conectar um sistema a outro para que eles trabalhem juntos com o objetivo de reunir todas as informações existentes em um único lugar.

O ERP ainda pode ajudar em muitos outros processos e estratégias dependendo das necessidades de cada companhia. E, para as empresas que querem vender mais, otimizar seus processos e oferecer uma melhor experiência aos seus consumidores, possuir um sistema de gerenciamento é fundamental.

FONTE: Ricardo Nunes, CEO da Triyo Tecnologia