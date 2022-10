Carros elétricos serão opção mais barata em 2025

Acelerar a descarbonização e a eletrificação no Brasil trará benefícios que vão muito além dos ganhos ambientais, com impactos econômicos e sociais significativos para o país, como a possibilidade de um saldo de 8 milhões de novos postos de trabalho em 2050. Esta é uma das conclusões do estudo "Caminhos para a Transição Energética no Brasil", desenvolvido pela Deloitte a pedido da Enel, empresa privada do setor elétrico brasileiro.

Um dos incentivos, de acordo com a pesquisa, um estímulo será a redução no preço dos carros elétricos que, a partir de 2025 os carros elétricos passarão a ser uma opção mais barata do que os carros tradicionais movidos a combustível fóssil. As informações são da assessoria de comunicação da Enel.

Elaborada para apontar cenários e subsidiar a adoção de políticas públicas que ajudem o Brasil a acelerar a transição energética e a alcançar os compromissos firmados no Acordo de Paris, a análise aponta que é viável alcançar um cenário de zero emissão no Brasil até 2050, a partir do envolvimento dos principais setores produtivos, entre eles o automotivo, conforme informações da assessoria de comunicação da Enel.

No caso do setor automotivo, a pesquisa prevê que o avanço da mobilidade elétrica no País aumente por uma série de motivos, como a redução significativa no custo das baterias, além de medidas de incentivo à circulação de modelos elétricos, que vão desde a redução no valor de estacionamento até a implementação de políticas para diminuir o custo de aquisição de veículos eletrificados e seus componentes, com a redução de impostos.

A participação de veículos elétricos no mercado automotivo, que em 2019 era de 0,01%, seria de 85% em 2050, no cenário net zero. A tendência é que os veículos elétricos estejam mais difundidos tanto nos transportes públicos como na mobilidade privada, gerando economia significativa para seus usuários e melhorando a qualidade de vida nos grandes centros urbanos.

Além de traçar cenários, a análise apresentada pela Enel e pela Deloitte traz recomendações aos setores estratégicos da economia nacional, indicando ações necessárias para que o Brasil alcance a neutralidade das emissões. Para a área de transportes, além da eletrificação da mobilidade, o estudo indica a implementação de semáforos inteligentes e a melhoria e integração das ciclovias com modais públicos.

Já nos setores não energéticos, ou seja, pecuária, uso do solo, silvicultura e resíduos, são fundamentais ações como a redução do desmatamento e a promoção do aumento da área de plantações florestais. A gestão de resíduos também merece um olhar atento, com a transformação da indústria para uma economia circular e a construção de aterros sanitários com captação de gás.

Para o setor industrial, por exemplo, será primordial gerir de forma estratégica o consumo de energia nas plantas produtivas. No segmento agrícola, é indicada a eletrificação do maquinário produtivo. Nas residências, comércios e prédios públicos, uma medida eficaz será ampliar o uso de aparelhos não elétricos por elétricos e incentivar edificações com maior automação.