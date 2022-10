Varejo digital é uma realidade inadiável!

Stallin Silva

O mercado de consumo tem passado por transformações importantes, não é mesmo? Tomando como exemplo o e-commerce, formato de vendas online extremamente popular entre os consumidores, a perspectiva é de que a tecnologia continue auxiliando empresas das mais diversas áreas a expandirem seus horizontes comerciais, sempre em prol de melhores resultados, atendendo o consumidor onde ele estiver, seguindo preferências e exigências exclusivas à cada um.

Para o setor de varejo nacional, que lida com produções de grande escala, encontrar meios vantajosos de se comercializar produtos é uma prática recorrente. Afinal, se existe um espaço extenso a ser preenchido, em relação à demanda de um público engajado com sistemas digitais, é preciso garantir que todos os esforços estão sendo direcionados para a plataforma de e-commerce mais indicada. Nesse sentido, construir um varejo digital surge como uma opção viável, promissora e totalmente alinhada com o momento que vivemos.

Os últimos anos, devido à pandemia de Covid-19, trouxeram novos paradigmas para o consumo em sua totalidade, afetando hábitos e expondo a importância de métodos de compra a distância.

Com a necessidade de se acompanhar restrições e medidas de confinamento, a população brasileira teve de reinventar determinados comportamentos, e o e-commerce, além de proporcionar comodidade e segurança durante o período, ocupou um ambiente de avanço contínuo sobre diferentes setores.

Entretanto, também é fundamental mencionar que a evolução da área não parou por aí. Hoje, os números são positivos e apontam para um futuro de grandes possibilidades. Segundo dados divulgados pela Neotrust - Movimento Compre & Confie, em parceria com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital, o e-commerce brasileiro obteve um crescimento de 3,52% nas vendas de maio em relação a abril desse ano. Vale destacar que a projeção anual de 2022, feita pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), indicou um avanço de 12% para o setor.

Fato é que o comércio varejista encontra na inovação uma aliada de valor estratégico imensurável, especialmente no que tange o alcance e a escalabilidade do processo de vendas. Frente à busca por um atendimento personalizado e uma experiência enriquecedora para o usuário, todo o prestígio ligado ao tema acaba justificado, o que nos leva ao próximo tópico.

As projeções são animadoras, os valores demonstram potencial e o componente digital nunca foi tão presente na rotina das pessoas. Afinal, diante esse cenário atrativo, como dar o primeiro passo e se estabelecer como uma empresa de varejo com imagem firmada na web? Atualmente, o cliente encontra condições de vivenciar sua compra e aproveitar uma experiência transformadora, mesmo no ambiente online. Isso só é possível por meio de um sistema adequado, que funcione como um verdadeiro ativo digital para o contratante.

Sem dúvidas, a ferramenta escolhida deve contar com funcionalidades compatíveis com os objetivos traçados. Isso significa optar pela construção de uma loja virtual customizável, ágil e com flexibilidade para absorver demandas, novidades e modificações que não deixarão de surgir. Nesse sentido, alguns critérios precisam pautar a escolha da solução, como o suporte de uma equipe de TI preparada, custo-benefício, análise de dados e a integração para melhores etapas de logística.

Concluindo, para os varejistas, explorar todas as contribuições que o e-commerce oferece é sinalizar, de forma positiva, para oportunidades que vão desde a fidelização de novos clientes à criação de uma marca moderna, dinâmica e preparada para atender às exigências de um público consumidor cada vez mais consciente.

CEO da Stoom